Zníženie DPH na vleky, škodná v parlamente aj plénum zívajúce prázdnotou: O vtipné obrázky nebola tento týždeň núdza!

Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) by sa mohla dočasne znížiť na 10 %. Týkalo by sa to lanoviek, lyžiarskych vlekov či umelých kúpalísk. Poslanec Sme rodina Miloš Svrček s týmto cieľom predložil pozmeňujúci návrh k vládnej novele zákona o DPH. Dôvodom je situácia na trhu s energiami. Znížená DPH by sa podľa Svrčekovho návrhu mala zaviesť na plnenia poskytované v súvislosti so športom, pri ktorých je predpokladaná vysoká energetická náročnosť na strane vstupov.

Uplatňovať sa má na lanovky, lyžiarske vleky, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu a na vstupné do umelých kúpalísk. Zahŕňa to napríklad športové haly, hokejové a futbalové štadióny či akvaparky. Toto zníženie DPH by sa malo uplatňovať do 30. apríla 2023. "Cieľom navrhovaného opatrenia je snaha o zachovanie poskytovania čo najširšieho spektra vymedzených služieb, ako aj umožnenie prístupu k predmetným aktivitám pre čo najširšiu verejnosť," konštatuje sa v predloženom pozmeňujúcom návrhu. Napokon sa však pre nezhody parlament rozhodol presunúť návrh zákona aj s "pozmeňovákom" na najbližšiu schôdzu.

