Hlas-SD vyzýva premiéra: Je potrebné riešiť situáciu s výpoveďami lekárov

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby sa zaoberal situáciou s výpoveďami lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov. Volá po konkrétnych krokoch. Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane zároveň avizujú podanie pozmeňujúceho návrhu k štátnemu rozpočtu, ktorým sa má do zdravotníctva z rezerv presunúť viac ako 800 miliónov eur na požiadavky lekárov. Podpredseda strany Richard Raši o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

"Keď odíde štvrtina lekárov z našich nemocníc, z toho väčšina z kľúčových akútnych oddelení, nebude existovať žiadny plán B," upozornil Raši. Dohoda s lekármi by podľa neho mala byť prioritou vlády. Zdôraznil potrebu konkrétnych krokov, prijatia záväzkov a návrhov zákonov, a to aj v skrátenom konaní. Memorandá a uznesenia sú už podľa neho málo. V pozmeňujúcom návrhu poslanci z Hlasu navrhnú, aby sa viac ako 800 miliónov eur, ktoré pokryjú požiadavky lekárov, presunuli z tzv. pandemickej rezervy a rezervy na vplyv legislatívnych zmien.

MZ čaká na vyjadrenie LOZ k memorandu

"Pokiaľ tam bude odpoveď, ktorú vieme zapracovať, tak zapracujeme," uviedol šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Ubezpečil, že na strane vlády je vôľa nájsť riešenia, tiež že viaceré z požiadaviek lekárskych odborárov už splnené boli. Premiér Eduard Heger (OĽANO) ubezpečil, že je pripravený memorandum podpísať aj stretnúť sa s odborármi. To, že odmieta stretnutia s LOZ, označil za nedorozumenie, ktoré ho mrzí. Zdôraznil tiež, že zdravotníctvo je pre vládu prioritou, o čom svedčia konkrétne kroky.

Lengvarský v tejto súvislosti podotkol, že nie je dôležité stretávať sa, ale konať. "Od 19. augusta, keď bolo posledné stretnutie aj s premiérom, bolo vyriešených pomerne veľa vecí. (...) Konštrukcia memoranda nekopíruje všetkých osem požiadaviek, niektoré považujeme za splnené," skonštatoval. Poukázal napríklad na zvýšenie platov zdravotníkov, či návrh zrušiť nepeňažné plnenie, ktorý sa nachádza v parlamente. Minister reagoval aj na utorkový návrh opozičného Smeru-SD na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR k situácii v zdravotníctve. "Väčšina opatrení, ktoré sú v uznesení na zvolanie mimoriadnej schôdze, sedí aj dátumovo s tým, čo je v memorande," poznamenal Lengvarský.

Galéria fotiek (2) Vladimír Lengvarský

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Jediný rozdiel je podľa jeho slov v platoch lekárov. "Skokové zvýšenie platov lekárov by znovu vyvolalo pnutie v systéme, máme aj iných zdravotných pracovníkov," ozrejmil s tým, že vláda situáciu rieši komplexne. Dodal, že veľký posun v oblasti platov by mohol umožniť dobre zavedený systém DRG. Štát má podľa Lengvarského pripravených viacero plánov, ak by k odchodu lekárov z nemocníc naozaj došlo. Stále je však podľa neho čas na diskusiu. "Možností je, samozrejme, viac, nebudem tu o všetkých hovoriť. Určite sa na tom pracuje tak, aby pacient nebol ohrozený," povedal minister.

Podľa LOZ memorandum obsahuje len sľuby

LOZ nesúhlasí s obsahom memoranda, ktoré dostalo od ministerstva zdravotníctva v pondelok (7. 11.) večer. Návrh podľa odborárov obsahuje len vágne sľuby a nerieši ich osem požiadaviek, materiál tiež podľa nich vládu k ničomu nezaväzuje a nesvedčí o snahe dohodnúť sa. Lekárski odborári tiež kritizujú vládu, že situáciu podceňuje a vyzýva ju na skutočné rokovania. Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme.