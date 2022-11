Plénum schválilo návrhy o príspevkoch pre opatrovateľov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť príspevok v určitých prípadoch zvýšiť. Vytvoriť sa tiež majú podmienky na lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázané na osobnú asistenciu do nezávislého života. Predpokladajú to dva návrhy noviel zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.