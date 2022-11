Pristane tento mesiac 100 eur na účte aj vám? Títo ľudia si pred Vianocami aspoň o trochu prilepšia

BRATISLAVA - Vláda začína vyplácať peniaze z druhého balíka protiinflačnej pomoci, vďaka čomu si môže vyše 150 000 ľudí v tomto predvianočnom čase aspoň o trochu prilepšiť. Celková výška pomoci je 15,6 milióna eur. Avšak pozor! Kým niekto dostane 100 eur automaticky, iní musia o dotáciu požiadať. Urobiť tak možno do 31. decembra 2022.

archívne video Vláda o druhom balíku protiinflačnej pomoci

Bez toho, aby museli vypisovať žiadosti, si už tento mesiac prilepšia rodiny, ktorým sa narodilo dieťa od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022. Za október dostanú jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa o 70 eur. Celkovo tak bude výška príspevku 100 eur.

S jednorzovou pomocou môžu rátať aj nízkopríjmové osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP), ktorých príjem nie je vyšší ako suma životného minima. O 100 eur viac dostanú na jeden z opakovaných príspevkov na kompenzáciu ZŤP, teda buď peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Sem patria zvýšené výdavky na diétne stravovanie, hygienu či oblečenie, ako aj výdavky spojené so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla či so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.

Stoeurová bankovka, o ktorú sa zvýši náhradné výživné, mieri tento mesiac aj sirotám bez sirotského dôchodku.

I keď nejde o vysokú sumu, o 100 eur viac budú mať mesiac pred Vianocami aj domácnosti v hmotnej núdzi, ktoré nedostali pomoc v prvom balíku v máji.

Títo ľudia musia podať žiadosť

Ak sa staráte o jedno alebo viac nezaopatrených detí so súdom určeným výživným, ktorého výšksa nepresahuje 150 eur, peniaze vám budú vyplatené na základe žiadosti.

Bývalí klienti centier pre deti a rodiny o dotáciu vo výške 100 eur musia tiež požiadať. Týka sa to tých, ktorí v centre žili na základe rozhodnutia súdu a medzi 30. aprílom 2020 a 31. októbrom 2022 im skončilo poskytovanie starostlivosti, lebo dovŕšili plnoletosť alebo ak im v tomto období skončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody.

Na základe žiadosti si o 100 eur môžu prilepšiť aj osoby, ktorým bola pre dosiahnutie plnoletosti v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 ukončená náhradná rodinná starostlivosť.

Vzor žiadosti je zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a treba ju podať do konca tohto roka.