Vianoce na ľade alebo na blate? Meteorológovia priblížili, aké počasie náš čaká počas sviatkov: Na toto sa pripravte

BRATISLAVA/PRAHA - Dušičky sú za nami, v obchodoch už vidno vianočné ozdoby a darčeky, mnohí z nás sa už chystajú aj na najkrajšie sviatky roku. Posledné roky však počasie skôr, ako Vianoce, pripomínali skorú jar, keďže teploty stúpali nad 10 stupňov Celzia. Tohtoročné modely hovoria, že zima bude zrejme rovnako teplá, ako posledné roky. Ako to však bude so snehovou nádielkou? Odborníci majú odpoveď!

Súčasné počasie síce vôbec nepripomína začiatok novembra, no je jasné, že o pár týždňov tú máme pre mnohých obľúbené vianočné sviatky. Posledné roky ale vôbec nepripomínali typické Vianoce, keďže neboli na ľade, ale na blate a s pomerne vysokými teplotami. Donedávna sa hovorilo o tom, že jav La Niña môže ovplyvniť počasie v zime natoľko, že konečne zažijeme poriadne snehovú nádielku počas sviatkov. To je však už minulosť.

Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) budú snehové zrážky, naopak, podpriemerné, a to prakticky v celej Európe. Upozornil na to portál Severe Weather. Iná situácia však môže nastať v strednej a východnej Európe, a to najmä v Rakúsku, Česku, ale aj u nás, na Slovensku. "V malých častiach strednej Európy predpokládáme v decembri zvýšený potenciál snehových zrážok," vysvetlili experti. Konkrétne sa táto prognóza týka horských oblastí Rakúska, Slovenska, ale aj pohraničných oblastí Česka.

Slová odborníkov potvrdzuje aj ďalší prognostický model, a to Meteorologická kancelária Spojeného kráľovstva. Následne by prvé tri mesiace nového roka mali byť opäť podpriemerné, čo sa týka snehový zrážok. Aj to sa však môže zmeniť, keďže stále ide o pomerne dlhé obdobie a počasie sa často mení doslova z hodiny na hodinu.