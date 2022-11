Mária, ty sa nezdáš! Odkázal Sulík exministerke spravodlivosti Kolíkovej, keď zbadal jej fotku

archívne video Dobrovoľní otužilci pomáhajú

Bývalá ministerka spravodlivosti, ktorá svoj post opustila po odchode SaS z vlády, má po návrate do parlamentných lavíc na seba viac času. Ten využíva najnovšie aj na otužovanie. Ako priznala na svojom facebookoom profile, je to jej prvá sezóna, no v studenej vode už bola viackrát. Dokonca aj v Královci v susednom Česku. Keď sa pochválila najnovšou fotkou z otužovania, jej stranícky šéf Richard Sulík sa nezdržal a odkázal jej: "Mária, ty sa nezdáš!"

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Mária Kolíková

Ak exministerka pri novom koníčku vytrvá, malo by sa to odraziť na jej imunite. Hovorí sa, že pravidelné otužovanie dokáže nahradiť vitamíny a robí telo odolným.

Aj títo politici podľahli čaru otužovania

Otužovaniu sa už dlhšie venuje Andrej Stančík (OĽANO), ktorý je v súčasnosti štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí SR. Možno ho stretnúť najmä na petržalskom Draždiaku v Bratislave.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Andrej Stančík

Zo studenej vody nemá strach ani matka jednej z dcér šéfa Sme rodina Borisa Kollára a jeho spolustranícka kolegyňa Petra Krištúfková. Tá je športovkyňou telom aj dušou a okrem otužovania sa venuje aj cyklistike, z ktorej často pridáva fotky na sociálnu sieť, ale aj turistike.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Petra Krištúfková

Čaru otužovania podľahol tiež bývalý podpredseda vlády, dnes poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí), ktorý si trúfne aj do naozaj ľadovej vody, nad ktorou si najprv musí vysekať ľad.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Juraj Šeliga

K pravidelným otužilcom patrí aj Richard Takáč zo Smeru, ktorý prízvukuje: V zdravom tele, zdravý duch!

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook

Otužovanie je zdravé, ale... !

S otužovaním, najmä počas koronavírusovej pandémie, začalo veľa Slovákov a tak jazerá nezívajú prázdnotou v žiadnom ročnom období. Lekári to schvaľujú, no upozorňujú, že napriek mnohým výhodám nie je otužovanie vhodné pre každého. Ako pre TASR uviedol primár chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška, náhlemu chladu by sa nemali vystavovať tí, ktorí majú ischemickú chorobu srdca. Prudké ochladenie môže vyvolať stiahnutie ciev, čo v najhoršom môže viesť až k srdcovému infarktu. „Tiež u pacientov s poruchami rytmu srdca je vyššie riziko závažných až život ohrozujúcich stavov,“ spomenul s tým, že u pacientov s kožnými problémami sa tiež neodporúča silné prekrvenie kože. „Samozrejme, nie je vhodné sa otužovať v prípade aktívnej infekcie najmä respiračnej, zvýšenej teploty,“ podotkol.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Naopak, ak netrpíte žiadnym z týchto zdravotných problémov, otužovanie je vhodné vyskúšať. Otužilcom sa zlepšujú funkcie imunitného systému a je u nich nižší výskyt respiračných ochorení. „Pravidelným otužovaním si zvyšujeme prah citlivosti na bakteriálne a vírusové infekcie a organizmus si dokáže sám oveľa lepšie s nákazou poradiť,“ zhrnul primár Panuška. Podľa neho chladom sa tiež sťahujú cievy, následným zahriatím sa roztiahnu, čím sa zvyšuje ich elasticita a odďaľuje sa starnutie. „Pozitívny efekt sa popisuje aj pri alergiách, znižuje sa meteosenzitivita. Pozitívne však otužovanie pôsobí aj pri depresiách, pretože pri podchladení sa produkujú látky podobné tým, ktoré obsahujú niektoré antidepresíva,“ poznamenal.