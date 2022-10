Tankujete naftu? TOTO sú dôvody, prečo platíte viac! Analytik varuje: Liter aj za dve eurá

BRATISLAVA – Pohľad na ceny pohonných hmôt vodičov už dlhšie neteší. Hoci ešte pred pár týždňami ceny mierne klesli, netrvalo dlho a veci nabrali opačný spád. Štatisti znova hlása zdražovanie, ktoré pociťujeme už aj v našich peňaženkách – viac však tí, ktorí majú v garáži „dízel“. Na to, prečo je nafta aktuálne drahšia ako benzín, sme sa opýtali analytikov. Dôvodov je hneď niekoľko.

Dlho zme boli zvyknutí na to, že nafta bola lacnejšia ako benzín. Ruka v ruke s tým boli aj autá s dieslovým motorom preto pre mnohých Slovákov výhodnejšou alternatívou. To už však nejaký čas neplatí. Ako upozornila analytička 365.bank Jana Glasová, v súčasnosti je situácia odlišná a nafta je drahšia ako benzín, aktuálne o 10 až 12 centov. Tento vývoj sa pritom podľa jej slov netýka len Slovenska - nafta je drahšia ako benzín v drvivej väčšine európskych krajín.

„Dopyt po nafte rástol výrazne rýchlejšie ako po benzíne pri postcovidovej obnove svetovej ekonomiky pri uvoľňovaní koronareštrikcií od začiatku roka. Nafta je totiž krvou priemyslu. To sa pretavilo pri previse dopytu po nafte nad ponukou, pri zmenšení rafinačnej kapacitu Západu aj ako výsledku zelenej energetickej politiky, do prudkého rastu dízlových rafinančných marží- tzv. crack spreadov na rekordné úrovne,“ vysvetlil analytik J&T Banky Stanislav Pánis. V praxi to znamená, veľkoobchodná cena nafty, teda cena bez daní či nákladov na distribúciu, rástla rýchlejšie ako cena samotnej ropy a rýchlejšie ako crack spread benzínu.

Analytik zároveň upozorňuje na to, že rástol tiež dopyt po nafte, respektíve ľahkých vykurovacích olejoch ako vykurovacích médiách. S rastúcim dopytom pred blížiacou sa zimou začala následne rásť aj cena. Do úvahy treba zobrať aj fakt, že mnohé výrobné podniky, pokiaľ im to technológie umožňujú, nahrádzajú drahý plyn práve týmito palivami.

Aj Glasová upozorňuje, že dopyt po nafte v súčasnosti rastie aj kvôli energetickej kríze a vysokým cenám elektrickej energie a plynu. Mnohí totiž využívajú naftu na výrobu elektrinu, keďže je lacnejšou alternatívou. „S príchodom chladnejších zimných mesiacov a vykurovacej sezóny sa môže tento trend ešte zvýrazňovať, dopyt po nafte rásť, a preto očakávame, že aj jej cena bude naďalej vyššia ako cena benzínu,“ dvíha varovný prst.

Pri benzíne sme boli od Ruska závislí menej

Svoju úlohu zohral aj konflikt na Ukrajine a s ním priamo súvisiace kroky mierené proti Rusku zo strany Európskej únie. Podstatná časť nafty bola totiž dovážaná z Ruska, respektíve z Bieloruska. Na rozdiel od toho pri benzínoch Únia od Ruska závislá nebola. Dovozy so spomínaných krajín sa v dôsledku ruskej agresie obmedzujú v rámci etických samosankcií západných. „To prehlbuje deficit nafty na trhu a tlačí ďalej na jej cenu. Tú bude tlačiť nahor fakt, že od decembra vstúpi do platnosti embargo na dovoz seaborne ruskej ropy a ďalších produktov z nej,“ vysvetlil Pánis.

„Od vypuknutia vojny na Ukrajine mieria ceny pohonných látok nahor, ale zdražovanie nafty je výraznejšie ako v prípade benzínu. Preto je aj nafta aktuálne drahšia ako benzín. Je to dané nižšou produkciou nafty zo strany rafinérii, a teda jej slabšou ponukou na trhu. Produkcia nafty v súčasnom období klesla, lebo ruská ropa je na výrobu nafty vhodnejšia ako iné, ľahšie druhy ropy a mnohé európske rafinérie sa špecializovali len na spracovanie ťažkej ruskej ropy,“ tvrdí Glasová. „Dovoz ruskej ropy do EÚ od vypuknutia vojny klesá, nafta sa teda vyrába aj z iných druhov ropy, ale rafinérie jej nedokážu vyrobiť až také množstvo. Preto ponuka nafty na trhu klesá a to tlačí jej cenu nahor,“ dodala.

Pre vodičov nič pozitívne

Analytik Stanislav Pánis predpokladá, že ceny palív budú pokračovať v ostatnom raste. „Pôjde o reakciu na fakt, že sa ceny ropy na komoditných trhoch odrazili zo septembrového deväťmesačného dna o viac ako 10 percent. Stojí za tým rozhodnutie kartelu OPEC+ o znížení limitu ťažby o dva milióny barelov od novembra, blížiaci sa začiatok embarga na dovoz ruskej ropy a spracovaných ropných produktov (najmä nafty) po mori do EÚ ako aj snaha o zastropovanie cien ruskej ropy Západom, čo v konečnom dôsledku pri obmedzení ponuky bude tlačiť jej ceny nahor. Navyše, obchodníci kalkulujú aj s tým, že masívne rozpúšťanie amerických strategických ropných rezerv by sa mohlo výrazne spomaliť či dokonca ukončiť,“ uviedol.

Podľa jeho slov je dokonca tiež možné, že ceny ropy budú atakovať preto opätovne trociferné úrovne. „Na druhej strane ich výraznejšiemu rastu bude brániť zhoršujúci sa makroobraz svetovej ekonomiky, ktorá sa výrazne spomaľuje a Spojeným štátom aj eurozóny hrozí recesia,“ dodal.

„Myslíme si, že ceny benzínov by preto mohli ísť smerom k 1,80 centov a v prípade nafty rastie riziko, že sa dostane u nás k dvom eurám, keď derivátový trh avizuje jej značný nedostatok a rastú rafinérske marže," uviedol. Inak povedané, veľkoobchodné ceny nafty rastú rýchlejšie ako cena samotnej ropy.

Faktorom, ktorý pritom bude tlačiť ceny palív nahor, je aj oslabujúce sa euro.