Cirkus v priamom prenose počas diskusie Kollára so Sulíkom: Moderátor žiadal vypnutie mikrofónov

Horúco bolo hneď v úvode relácie TV Markíza Na telo, kedy sa moderátor predsedu parlamentu opýtal na výrok, ktorý Kollár uverejnil ešte v roku 2017. „Oni patria do ústavu a nie na ulicu. Vždy to boli úchyláci a nemali tú diagnózu nikdy vylúčiť…“ napísal vtedy na margo fotky, na ktorej sú zachytení muži v obojkoch na pochode. „Nie, nechcem sa ospravedlniť,“ povedal. Namiesto toho sa snažil svoje slová vysvetliť a obhájiť. Ako povedal, išlo o reakciu na „nejakú akciu.“ Hovoril vraj o konkrétnych ľuďoch na zábere.

Archívne video: Pochod za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite

S moderátorom si niekoľkokrát skočil do reči. „Vy ste mi dali otázku a ja vám odpovedám, keď chcete debatovať sám, tak si tu sadnite na všetky tri stoličky. Ja to tu teraz dokončím,“ povedal mu rozčúlený Kollár. „Budem rád, keď sa upokojíte,“ reagoval moderátor. Kollár však pokračoval. Ak by podľa neho boli na fotke heterosexuálni "mačovia" a budú tam mať dve "pipky", tak sa vyjadrí rovnako.

Správy s trans ženou aj maloletým dievčaťom

Moderátor Kollárovi pripomenul, že on sám si vymieňal správy s trans ženou, alebo s maloletým dievčaťom, čím narážal na známu kauzu týkajúcu sa zariadenia Čistý deň. Kollár si písal šteklivé správy s jednou zo zverenkýň. Kollár mu však už pri samotnom kladení otázky skákal do reči, a tak moderátor poprosil réžiu, aby Kollárovi vypla mikrofón kým ju nedokončí, na čo začal šéf parlamentu namietať. Na samotnú otázku nakoniec odpovedal, že on "nič neťahal na ulicu.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

K slovu sa v tej chvíli dostal už aj Richard Sulík, ktorý povedal, že to bolo extrémne pokrytecké. „Boris Kollár tam píše, že tú diagnózu nemali nikdy vylúčiť a tým má na mysli homosexualitu. Lebo úchyláci sa nájdu všade,..... úchylné je písať si s 12-ročnými dievčatami o tom, čo všetko si urobíte. Úchylných je mnoho vecí, ale nie homosexualita,“ povedal Sulík. „Je to jav, ktorý treba rešpektovať a tolerovať a treba sa naučiť s tými ľuďmi žiť a nie ich zatvárať do ústavu alebo ich označovať za nejakú diagnózu,“ dodal.

Návrh o partnerskom spolužití

Parlament tento týždeň neschválil návrh zákona o partnerskom spolužití z dieľne SaS. Stalo sa tak iba pár dní po tom, čo pred bratislavským podnikom Tepláreň mladík zastrelil dvoch queer ľudí. Podľa Kollára by mala zákon pripraviť vláda a mal by riadne prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním. Hnutie nepodporilo podľa neho takýto návrh z dielne SaS, pretože mali strach z jeho textácie. Líder SaS Richard Sulík poukázal, že návrh mohli posunúť do druhého čítania a tam sa mohlo jeho znenie pozmeniť.

Kollár je za to, aby sa upravilo nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, dedenie, prenos určitých práv a majetkoprávne vzťahy. "Rok sa o to Mária Kolíkova snažila a rok bola na koaličnej rade blokovaná," tvrdil Sulík. Kollár doplnil, že ak terajší minister spravodlivosti Viliam Karas návrh pripraví, Sme rodina to podporí.