Bödör je opäť pred súdom: Vypovedať odmietol! Nevie, z čoho je presne obžalovaný

V prípade, ktorý sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre, vypovedal ako posledný z ôsmich obžalovaných fyzických osôb. Podľa Norberta Bödöra obvinenia nie sú podložené relevantnými dôkazmi. Tvrdí, že v 83 skutkoch, ktoré mu obžaloba kladie za vinu, nie je uvedené ani jeho meno, ani popis konania, ktorého sa mal dopustiť.

"Rozhodne popieram, že by som od Ľubomíra P. prevzal hotovosť a odovzdal ju Petrovi K. Moje obvinenie je založené na tvrdení jediného svedka, tzv. kajúcnika, ktoré má z počutia. Žiadam prokurátora o spresnenie skutku, aby bolo presne a nezameniteľne vymedzené, akého konania som sa mal dopustiť, aby som sa mohol brániť," zdôraznil Norbert Bödör s tým, že inak to vníma ako porušenie práva na obhajobu. Dodal, že až do spresnenia skutku nemôže vo veci ďalej vypovedať.

Obhajoba Norberta Bödöra už viackrát kritizovala postup prokurátora, ktorý podľa nej doteraz nespresnil skutok. "Ide o popis konania ako takého, ktorý obžaloba kladie za vinu klientovi. Je veľmi sporné, čomu sa máme brániť. Nemôže vypovedať bez toho, aby prokurátor jasne formuloval konanie, ktoré chce na súde preukázať," reagoval obhajca Marek Para.

Podľa Norberta Bödöra aj spoluobžalovaný podnikateľ Peter K. potvrdil, že nijakým spôsobom nedošlo k legalizácii finančných prostriedkov. "Obchodný vzťah Petra K. a Ľubomíra P. sa ma netýkal. Obvinenie proti mne je účelovo vykonštruované," konštatoval. Finančník Martin K. doplnil, že predchádzajúca výpoveď Petra K. a argumenty, ktoré predložil, len poukazujú na nereálnosť obžaloby.

V skupine ôsmich osôb, ktorých obžaloba viní z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, sú okrem Norberta B. a Martina K. aj Ľubomír K., Peter K., Ľubomír P., Juraj K., Milan K. a Viktor M., ktorý priznal vinu ešte na začiatku procesu.