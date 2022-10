Nové zistenia o rieke Slaná: Kritické hodnoty arzénu vo vodnom toku! Aktivisti bijú na poplach

Meranie aktivisti vykonali ešte 22. septembra, pričom na vodnom toku rieky Slaná odobrali celkovo tri vzorky na Slovensku a ďalšie v Maďarsku. Zámer bol jasný - zistiť, či je rieka naďalej kontaminovaná a ak áno, aké hodnoty nebezpečných látok v nej naďalej sú. Vzorky zo Slovenska odobrali niekoľko sto metrov od závodu Siderit, následne asi 25 kilometrov ďalej pri Plešivci a na slovensko-maďarskej hranici v Lenartovciach. Na maďarskej strane to bolo v Sajópüspöki. Ako vysvetlili, odobrané vzorky analyzovali akreditovaným nezávislým laboratóriom spoločnosti Wessling Hungary Kft. A zistili zaujímavé skutočnosti.

Koncentrácia arzénu v rieke Slaná niekoľko sto metrov od zdroja znečistenia, bola 76 mg/kg, čo predstavuje takmer štvornásobok limitnej hodnoty pre slovenské pôdy (20 mg/kg). Vzorky odobraté v Plešivci vykazovali nižšiu, ale stále nadlimitnú hodnotu, a to 31 mg/kg, zatiaľ čo v Lenartovciach Greenpeace nameralo najvyššiu hodnotu 88 mg/kg, čo je takmer štyri a pol násobok slovenského limitu. Naopak, vzorky odobraté na maďarskej strane vykazovali znečistenie teste pod limitom krajiny, ktoré v súčasnosti je na úrovni 15 mg/kg. Greenpeace pripomenulo, že arzén je vo vyšších koncentráciách akútny jed a v nižších koncentráciách je karcinogénny. Je tiež vysoko toxický pre vodné organizmy a spôsobuje dlhodobé poškodenie vodného prostredia.

"Testovanie sedimentov po toku rieky Slaná ukázalo, že jej znečistenie pretrváva. Vzhľadom na to požadujeme pravidelný monitoring stavu rieky, zverejnenie výsledkov znečistenia rieky Slaná a nevyhnutnú sanáciu, aby sa toxické látky z rieky odstránili čo najskôr. Vláda by mala vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby vodné toky a zdroje pitnej vody neboli v žiadnom rozsahu ovplyvnené kontamináciou arzénom a aby táto toxická látka nezostávala v sedimentoch vody,” komentuje Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko.

Maďarskí aktivisti očakávajú, že kontaminácia sa dostane aj do dolného toku rieky, a to z dôvodu, že podľa ich slov ani slovenské, ani maďarské orgány vo veci nekonali. "Je možné očakávať, že ďalšie malé vlny znečistenia sa dostanú do maďarského úseku rieky. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti naďalej žiadame, aby maďarské orgány rozšírili svoje vyšetrovanie okrem vôd rieky Slaná aj na sedimenty rieky, pretože je jasné, že v sedimentoch možno zistiť vysoké koncentrácie toxických kovov," uzavrel Simon Gergely z Greenpeace Maďarsko.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. V polovici júna zrealizovali v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Štátny podnik Rudné bane chce výtok znečistených banských vôd úplne zastaviť betónovou injektážou sideritovej bane, aktuálne čaká na vyjadrenia kompetentných úradov. Pre okresy Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota, cez ktoré Slaná preteká, platí vládou vyhlásená mimoriadna situácia.



