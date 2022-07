Slaná je podľa prezidentky mŕtva rieka: Ocenila návrh na vyhlásenie mimoriadneho stavu

"Žiaľ, za takmer päť mesiacov sa neudialo to, čo sa udiať malo, a to zastaviť kontamináciu a urobiť sanačné práce," skonštatovala prezidentka. V Nižnej Slanej sa stretla so starostom, aktivistami i riaditeľom štátneho podniku Rudné Bane Petrom Žitňanom. Poznamenala, že znečistenie Slanej je viacrezortný problém a ocenila rozhodnutie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) predložiť na vládu návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie. "Mimoriadny stav by mal umožniť alokovanie finančných prostriedkov na sanačné práce a úpravu výpustu," dodala Čaputová. Upozornila tiež na stav ďalších bývalých banských diel a tiež staré environmentálne záťaže v rôznych kútoch Slovenska, ktoré je potrebné odstrániť.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára v dôsledku vytekania banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit. V polovici júna prebehli v bani práce s cieľom prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky. Časť kontaminovanej banskej vody však naďalej do rieky vyteká.

Galéria fotiek (2) Návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej na Gemeri

"Pripravili sme projekt na čerpaciu skúšku, ktorá by sa mala uskutočniť v južnej časti bane, kde sme identifikovali akumuláciu čistej vody. Myslíme si, že čerpaním tejto čistej vody by sme mohli znížiť tlak na vytekanie silne mineralizovaných vôd," priblížil aktuálny stav Žitný s tým, že žiadosť na tento úkon aktuálne posudzuje štátna vodná správa v Rožňave.

Prezidentka v rámci prvého dňa svojho pracovného výjazdu na Gemer zamierila aj do Tornale, kde navštívila Agentúru integrovanej starostlivosti a stretla sa s predstaviteľmi samosprávy a Združenia obcí Mikroregión pri Slanej. V stredu (20. 7.) bude pokračovať návštevou Revúcej a Národného parku Muránska planina.