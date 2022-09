Nová legislatíva má zadefinovať nikotínové vrecúška: Kúpiť si ich budú môcť iba dospelí

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images/Andrii Atanov

BRATISLAVA - Nikotínové vrecúška by sa po novom nemali predávať osobám mladším ako 18 rokov. Predpokladá to novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú v stredu posunuli do druhého čítania poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva má zadefinovať nikotínové vrecúško, aj jeho uvádzanie na trh, označovanie či zdravotné varovania. Novelou sa mení aj zákon o ochrane nefajčiarov.