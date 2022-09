Manipulácie na Vlčanovom ministerstve? Vynorili sa pochybnosti o výberových konaniach! Rezort to odmieta

Agrorezort zverejnil výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplexu, ktoré sa konalo 12. septembra 2022 v Bratislave. Na výberovom konaní sa zúčastnili traja zo štyroch pozvaných uchádzačov. Výberová komisia v rámci výberového procesu overila u uchádzačov ich odborné znalosti, manažérske schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre výkon funkcie riaditeľa Agrokomplexu. Na základe celkového hodnotenia komisie Jozef Pavle získal spolu 134 bodov z celkového počtu 150 bodov, čím dosiahol a splnil hranicu úspešnosti.

Niekoľko dní pre výberovým začali kolovať dokumenty, podľa ktorých malo byť výberové konanie na nového šéfa agrokomplexu zmanipulované. "Chcem týmto upozorniť na opakovanú manipuláciu rezortných výberových konaní na čele s ministrom Vlčanom, kedy sú nepohodlní kandidáti vyblokovaní či už písomnými testami alebo pridelením nedostatočného počtu bodov," píše sa v liste.

Dokument predpovedal víťaza

Podľa autora sú tieto výberové konania nastavené tak, že požadovaný bodový limit vie dosiahnuť kandidát, ktorý má vopred k dispozícii písomný test so správnymi odpoveďami, prípadne mu členovia komisie pri verejnom vypočutí pridelia viac bodov.

Práve v tomto dokumente sa uvádza, že meno nového šéfa nitrianskeho agrokomplexu je už vopred známe. "Aj nastávajúce výberové konanie dňa 12.9. na riaditeľa agrokomplexu je s veľkou pravdepodobnosťou pripravené tak, aby ho vyhral ministrov kolega - bankár Jozef Pavle z Nitry," uvádzal dokument ešte pred zverejnením výsledkov výberového konania.

Rezort to odmieta

V dokumente sa ďalej píše, že "je nepochopiteľné, prečo celkové vyhodnotenie výberových konaní môže trvať až do siedmich dní, keď skontrolovať jeden text trvá objektívne 10 minút." S otázkami sme sa preto obrátili aj na Ministerstvo pôdohospodárstva.

To odmietlo všetky tvrdenia, že by pri výberovom konaní boli manipulácie. "Výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom o štátnom podniku. Výberová komisia o výsledku rozhoduje na základe počtu bodov, ktorý dosiahli uchádzači, bezprostredne po verejnom vypočutí všetkých uchádzačov. Výsledok výberového konania sa podľa zákona o štátnom podniku musí uchádzačom oznámiť do siedmich dní odo dňa skončenia výberového konania," napísali z kancelárie ministra a dodalo, že Ak máme "akékoľvek podozrenie, resp. dokumenty ukazujúce na porušenie zákona, máte povinnosť sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní."

Kandidáti boli traja

Ministerstvo na svojej webovej stránke uvádza, že výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik sa zúčastnili traja zo štyroch pozvaných uchádzačov a to: JUDr. Tomáš Balážik, Ing. Viliam Mokráň a Ing. Jozef Pavle.

Štvrtý uchádzač Ing. Michal Urban sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a predmetného výberového konania sa nezúčastnil. Výberové konanie pozostáva z písomnej a ústnej časti, ktorá je verejná. Vypočutie kandidátov si môžete pozrieť tu. Na základe celkového hodnotenia komisie JUDr. Tomáš Balážik získal spolu 82 bodov, Ing. Viliam Mokráň získal spolu 74 bodov a Ing. Jozef Pavle získal spolu 134 bodov z celkového počtu 150 bodov. Výberová komisia na základe výsledkov celkového bodového hodnotenia konštatuje, že hranicu úspešnosti splnil jeden uchádzač a to Ing. Jozef Pavle. Ostatní dvaja uchádzači – JUDr. Tomáš Balážik a Ing. Viliam Mokráň nedosiahli hranicu úspešnosti a skončili neúspešne.