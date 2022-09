Koalícia musí dokázať, že je schopná a hodná podpory v parlamente, uviedla mimoparlamentná strana Aliancia

BRATISLAVA - Vládna koalícia musí po vymenovaní nových ministrov dokázať, že je schopná a hodná podpory v parlamente. Menovaním nepolitikov na posty ministrov sa snaží zahasiť oheň, ktorý založila. Uviedla to mimoparlamentná strana Aliancia v súvislosti s aktuálnym politickým dianím.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) by sa podľa Aliancie mal v tejto situácii uchádzať o vyslovenie dôvery v Národnej rade (NR) SR. "Ak premiér túto odvahu v sebe nenachádza, pre upokojenie demokratickej verejnosti Slovenska by mal iniciovať, aby koaliční poslanci prijali spoločné uznesenie, v ktorom by sa zaviazali k odmietnutiu všetkých rasistických, xenofóbnych, homofóbnych, nedemokratických a demagogických prejavov," skonštatovala.

Predseda republikovej rady Aliancie László Sólymos poznamenal, že ministrom dá vo vláde zabrať presadenie rezortných návrhov. Presadenie legislatívnych návrhov novými ministrami bez politickej podpory podľa neho bude len "zbožným želaním".

Kritika koalície ohľadom nového minista školstva

Podpredseda Aliancie Szabolcs Mózes skritizoval, že koalícia sa nedohodla na novom ministrovi školstva. "Rezort neodkladne potrebuje razantného, proreformne naladeného, cieľavedomého ministra, ktorý má dostatočné skúsenosti v tejto oblasti," podotkol. Mózes poukázal aj na vyjadrenia nového šéfa diplomacie Rastislava Káčera a ministra hospodárstva Karla Hirmana. Tvrdí, že neprispeli k dobrým slovensko-maďarským vzťahom.

Strana pokračuje, že povinnosťou vlády je aj predstavenie konkrétnych krokov na riešenie energetickej krízy. Dôsledky zdražovania elektrickej energie a plynu bez stratégie a kompenzačných riešení budú pociťovať všetci. "Pre ľudí v najmenej rozvinutých regiónoch budú likvidačné, ale položia na kolená aj malých a stredných podnikateľov a zatvoria brány veľkých fabrík. Slovensko potrebuje stabilitu a okamžitú pomoc," tvrdí Aliancia.