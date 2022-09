ONLINE Výmena ministrov je už oficiálna: Menší trapas na úvod a Čaputovej vtípek o spore Matoviča a Sulíka!

Hlava štátu sa už v pondelok stretla s nominantami na pozície odchádzajúcich ministrov z SaS. Kandidátom na ministra hospodárstva je Karel Hirman, rezort spravodlivosti by mal viesť Viliam Karas a rezort zahraničných vecí Rastislav Káčer.

VIDEO Prezidentka prijala demisiu ministrov za SaS a vymenovala nových

Príhovor prezidentky Zuzany Čaputovej

Aktualizované 12:08 Novému ministrovi spravodlivosti sa prezidentka prihovárala slovami, že od práve neho bude tiež závisieť, či ľudia budú veriť v spravodlivosť. "V téme spravodlivosti treba nielen technokratické právne konštatovanie, ale jasné postoje," adresovala slová Karasovi, ktorý bol doteraz predsedom Slovenskej advokátskej komory.

Galéria fotiek (6) Máriu Kolíkovú nahradí Viliam Karas

Aktualizované 12:05 Na Rastislavovi Káčerovi Čaputová ocenila, že v čase Putinovej vojny na Ukrajine má jasné európske a transatlantické postoje.

Galéria fotiek (6) Ivana Korčoka vystrieda Rastislav Káčer

Aktualizované 11:52 Prezidentka ocenila, že na miesta ministrov dosadili odborníkov. Menej už oceňuje fakt, že v koalícii nenašli vhodného kandidáta na minister ministra alebo ministerky školstva.

Aktualizované 11:50 "O vás pán Sulík je známe, čo ste neurobili a čo ste nenakúpili. Dovoľte mi preto zhodnotiť, čo ste spravili," povedala prezidentka Čaputová. Podľa nej je z ich tlačovky pri podávaní demisie zrejmé, že je vôľa pokračovať.

Aktualizované 11:47 Prezidentka Čaputová sa prihovára odchádzajúcim členom vlády. "Vaše demisie neprijímali ľahko. Viedli ste dôležité rezorty a najmä počas pandémie a vojny na vás stále veľká zodpovednosť," uviedla. "Vaša práca sa nedá hodnotiť komplexne, keďže končíte v polčase," povedala prezidentka a v príhovore sa bude osobitne venovať hodnoteniu doterajšej práce každého jedného ministra.

Galéria fotiek (6) Richarda Sulíka nahradí Karol Hirman

Aktualizované 11:44 Čaputová prijala demisiu posledného ministra. Branislava Gröhlinga dočasne vo vedení rezortu školstva nahradí premiér Eduard Heger. Podľa našich informácií koalícia aktuálne nemá žiadne meno, ktoré by nahradilo ministra školstva.

Aktualizované 11:41 Prezidentka prijala demisiu tretieho ministra. Ivana Korčoka v čele rezortu zahraničných vecí nahradí Rastislava Káčera.

Aktualizované 11:39 Ďalšou na rade je Mária Kolíková. Na čele rezortu spravodlivosti ju nahradí Viliam Karas.

Aktualizované 11:36 Prezidentka Čaputová prijala demisiu Richarda Sulíka a za nového ministra hospodárstva vymenovala Karola Hirmana. Ten predčasne vykročil k prezidentke pri vyslovení jeho mena, potom urobil krok späť.

Aktualizované 11:30 Podľa našich informácií koalícia aktuálne nemá žiadne meno, ktoré by nahradilo ministra školstva v demisii Branislava Gröhlinga. Prezidentka Čaputová sa už predtým vyjadrila, že by bola rada, keby do prijatia demisií koalícia náhradníka našla. Viacerí poslanci vrátane prezidentky nie sú nadšení, že rezort dočasne povedie premiér Heger.

Aktualizované 11:27 Liberáli v parlamente zamiešajú kartami, keďže budú mať o dvoch poslancov viac, ako po voľbách. Za ľudí naopak o jedného prídu a v parlamente budú mať len tri hlasy. Z parlamentu odíde viacero poslancov - Milan Laurenčík (nahradník Gröhlinga), a Miroslav Žiak (náhradník Sulíka), Alexandra Pivková (náhradníčka Kolíkovej), Jozef Kanuščák (náhradník Dostála), Radovan Kazda (náhradník Galeka) a Radovan Sloboda (náhradník Oravca).

Aktualizované 11:25 Hraničnou situáciou, ktorá preverí schopnosť menšinového kabinetu pokračovať vo vládnutí, bude hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. Ak by zákon o štátnom rozpočte v parlamente neuspel, Slovensko začne budúci rok v rozpočtovom provizóriu. "Ak neprijmeme štátny rozpočet, tak je korektné prísť pred ľudí a povedať, že musíme ísť do predčasných volieb, lebo vám nie sme schopní doručiť pomoc," povedal šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Rezort školstva ešte nového ministra nepozná

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) odovzdal počas víkendu prezidentke tri mená kandidátov a požiadal ju, aby zatiaľ poverila riadením rezortu školstva jeho, keďže výber nového ministra ešte nebol uzavretý. Hlava štátu verí, že sa medzičasom koalícii podarilo nájsť aj kandidáta na šéfa rezortu školstva. Ministri za SaS podali demisie potom, ako koaliční partneri počas vládnej krízy nenaplnili ich požiadavku na odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády. Po prijatí ich demisie sa ministri vrátia do parlamentu. Hegerova vláda bude pokračovať ako menšinová, teda bez väčšiny hlasov v Národnej rade SR.