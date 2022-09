VIDEO Minister vnútra Mikulec opätovne odmietol rodinkárstvo pri obstaraní SBS pre nemocnicu

VIDEO Mikulec opätovne odmietol rodinkárstvo pri obstaraní SBS pre nemocnicu

Smer-SD poukazuje na rodinkárstvo, keď súťaž na výkon bezpečnostnej služby v objekte Nemocnice svätého Michala v Bratislave vyhrala spoločnosť, v ktorej mal ako konateľ figurovať brat šéfa rezortu vnútra. Mikulec opäť zopakoval, že jeho brat vo firme pôsobil pred dvomi rokmi. Firma sa podľa neho prihlásila legitímne do výberového konania cez elektronický systém, do ktorého sa nedá zasiahnuť. Navyše, minister dodal, že o výberovom konaní sa dozvedel z médií. "Za to, keď ma odvoláte, prijímam tú vinu. Na druhej strane nepristúpim na hru Roberta Fica, že tu budem rozprávať nejaké bludy a výmysly," povedal počas diskusie k návrhu na jeho odvolanie.

Minister zároveň vyhlásil, že nevie, že by za ním mali chodiť vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Preukázané, naopak, podľa neho je, že v rokoch 2012 až 2016 prebiehali politické trestné konania. "Za vašej vlády používali vyšetrovatelia NAKA procesy, keď nastrkovali ľuďom do áut falošné dôkazy a toto je dnes už predmetom súdneho rozhodnutia. Za vašej vlády sa takéto veci diali, nie dnes," povedal. Vyzval Fica, aby "nekydal" na vyšetrovateľov, keď nie je nič preukázané.