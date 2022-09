PROFILY nových ministrov: PRVÉ slová po vymenovaní... Keď je kríza, treba bojovať!

Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila, že sú novovymenovaní ministri odborníci. Želá im, aby viedli svoje rezorty tak, ako to od nich vyžaduje ústava a očakávajú občania. Na presadzovanie svojich návrhov však budú musieť podľa jej slov v parlamente potrebovať aj hlasy politických oponentov.

Našu krajinu musíte previesť krízou a pomôcť ľuďom

"O nič menšie v tejto chvíli nejde, ako previesť našu krajinu krízou a pomôcť ľuďom, ktorých kríza môže zraziť na kolená," podotkla. Najväčšie očakávania sú v tejto súvislosti spojené s rezortom hospodárstva. O Karlovi Hirmanovi hovorí ako o skúsenom expertovi. Očakáva od neho i podporu podnikateľského prostredia.

Nového šéfa rezortu diplomacie Rastislava Káčera považuje za skúseného diplomata a experta na bezpečnostnú politiku. Očakáva, že súvislosti ruskej agresie bude ešte viac tlmočiť verejnosti a prispeje tak k boju proti dezinformáciám a hybridným hrozbám.

Viliam Karas ako nový šéf rezortu spravodlivosti si musí podľa prezidentky získať rešpekt všetkých justičných zložiek a verejnosti tak, ako si ho získal v pozícii šéfa Slovenskej advokátskej komory. Dočasným vedením rezortu školstva poverila premiéra Eduarda Hegera s požiadavkou, aby jej meno nového ministra alebo ministerky oznámil čo najskôr.

Karel Hirman (minister hospodárstva)

Karel Hirman vstupuje do čela nového rezortu s odhodlaním. "Keď je kríza, keď je zle, treba bojovať," povedal Hirman. "Kedy ak nie teraz, treba ísť do boja? Musíme dať všetko do toho, aby sme tú krízu ustáli. Musíme dať všetko do toho, aby sme žili v pokoji a mieri. To dnes nie je len fráza," uviedol. "Preberá rezort v lepšom stave, ako som ho preberal ja a chcem oceniť jeho korektnosť pri posudzovaní toho, čo je rozrobené a čo je pripravené a aj jeho snahu vo viacerých veciach pokračovať," povedal na adresu Hirmana Sulík.

Karel Hirman sa narodil 1. júna 1970. Vyštudoval ťažbu ropy a plynu na Moskovskej univerzite a na Technickej univerzite v Košiciach. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako novinár, ale tiež ako manažér a člen orgánov riadenia v niekoľkých energetických spoločnostiach na Slovensku a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre.

Pre bývalú premiérku Ivetu Radičovú a exministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka pracoval ako externý poradca pre energetiku. Ako expert pre energetiku bol taktiež členom tímu poradcov bývalého ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Venuje sa publikovaniu článkov o energetike a otázkach medzinárodnej bezpečnosti. Je členom Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Viliam Karas (minister spravodlivosti)

Nový minister spravodlivosti Viliam Karas nevidí dôvod na zastavenie reformy súdnej mapy, pokiaľ je organizačne a technicky pripravená. "Schválená súdna mapa je po zásadnej intervencii, tak advokátskeho a justičného prostredia, aj po vyvolaní rokovania u pána premiéra, kde sa jej podoba ustálila," podotkol. Okrem súdnej mapy má za jednu z priorít aj reformu trestných kódexov.

"Veci treba riešiť systémovo, po odbornej a poctivej diskusii naprieč spoločenským spektrom," dodal. Justícia podľa jeho slov potrebuje upokojenie a uistenie, že si ju krajina váži. Premiér Eduard Heger zdôraznil, že Karas je dlhoročný advokát a expert na medzinárodné právo. "Jeho silnou ideou je budovanie inštitucionálnej dôvery," podotkol. Exministerka Mária Kolíková (SaS) sa dohodla s Karasom na odovzdaní agendy. Chce mu priblížiť, v akom stave je reforma súdnej mapy. "Ak neurobí žiadne kroky, aby sa zablokovala, spustí sa od 1. januára 2023. Považujem za kľúčové, aby tomu dobre rozumel," zdôraznila.

Viliam Karas sa narodil 2. apríla 1976. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Od roku 1999 je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK). Predsedom SAK sa stal 1. januára 2021, keď nahradil exministra spravodlivosti Tomáša Boreca. Karas predtým pôsobil v advokácii. Roky vedie vlastnú advokátsku kanceláriu Maple & Fish. Súkromnú prax zameriava najmä na obchodné, občianske a európske právo. Je autorom mnohých publikácií v oblasti práva.

Rastislav Káčer (minister zahraničných vecí a európskych záležitostí)

Post šéfa diplomacie nesie mnoho rizík, je však kľúčová doba, uhnúť by bola zbabelosť. Ako uviedol, zahraničná a bezpečnostná politika vlády Eduarda Hegera mu je blízka. "Počítam sa aj ako jej spoluautor a advokát," skonštatoval nový minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. Exminister Ivan Korčok podľa neho odviedol v rezorte výbornú prácu. Podotkol, že bol nielen jeho predchodcom, ale aj priateľom.

Korčok poprial Káčerovi veľa úspechov v zložitej dobe, v ktorej post prebral. Má podľa neho všetku potrebnú výbavu a skúsenosti, aby rezort viedol. "V jeho osobe je predpoklad kontinuity v zahraničnopolitickom smerovaní našej krajiny a nakoľko sa to podarí, o tom sa rozhodne v našej domácej politike," skonštatoval. Heger poukázal na to, že Káčer je dlhoročne uznávaný diplomat, ktorý pôsobil ako veľvyslanec v USA, v Maďarsku a doteraz aj v Českej republike. "Je to demokrat, ako sa patrí, ktorý dlhodobo presadzuje záujmy SR v zahraničí aj doma," vyhlásil premiér.

Rastislav Káčer sa narodil 9. júla 1965. Študoval na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V rezorte diplomacie pôsobí od roku 1992. Svoju kariéru tam začal ako politický analytik a vypracoval sa na vedúceho analytickej jednotky. V rokoch 1994 až 1998 bol I. tajomníkom Misie SR pri NATO v Bruseli. Od roku 1999 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky. V roku 2001 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva obrany zodpovedným za negociačný a prístupový proces Slovenska do NATO. V júli 2008 ho zvolili za prezidenta Slovenskej atlantickej komisie, ktorá je členom Asociácie atlantickej zmluvy.

V rokoch 2003 – 2008 pôsobil ako veľvyslanec v USA. V tomto čase sa výrazne pričinil o to, že Spojené štáty zrušili vízovú povinnosť pre slovenských občanov, a prispel k tomu, aby sa na Slovensku uskutočnila vôbec prvá návšteva prezidenta USA. V rokoch 2013 – 2018 bol veľvyslancom v Maďarsku a od roku 2020 bol veľvyslancom v Českej republike. Rastislav Káčer je presvedčený demokrat, ktorý je konzistentný vo svojich názoroch. Dlhodobo presadzuje záujmy SR, ako aj jej miesto v euroatlantických ekonomických a bezpečnostných štruktúrach. Je odborník na domácu a zahraničnú politiku USA, transatlantické vzťahy, obranu a bezpečnostné otázky. Aktuálne pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Českej republike.

Premiér chce meno nového ministra školstva oznámiť v najbližších dňoch

Meno nového ministra školstva chce premiér Heger oznámiť v najbližších dňoch. Deklaroval, že školstvo je pre vládu veľkou prioritou. "A preto vyberieme za ministra školstva spomedzi kandidátov toho najlepšieho," zdôraznil Heger. Pripomenul, že sa stále pracuje na reformách, investovaní do školstva či zvyšovaní platov. To všetko by podľa neho malo prilákať nových učiteľov. "Všetky kroky, ktoré sme urobili, smerujú k tomu, aby sme rezort oživili," uzavrel.