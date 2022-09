Slovenská účasť na pohrebe kráľovnej Alžbety: Čaputová nepríde sama, ako to je s premiérom či predsedom parlamentu?

archívne video

Pohreb má už určený dátum a bude o týždeň v pondelok 19. septembra 2022. Tému rozoberal aj denník SME. Ten pripomína, že naposledy Británia zažila štátny pohreb pred 57 rokmi, keď sa lúčili s premiérom Winstonom Churchillom. Pred ním bol ešte štátny pohreb predchodcu Alžbety II. a jej otca Juraja VI. Toho sa zúčastnilo 8000 hostí, no aj vtedy išlo len o malé percento, ktoré by zastupovalo niekoho iného, ako delegácie z Commonwealthu.

Čaputová na pohrebe nakoniec bude, britská strana poslala pozvánku

Aj keď to do poslednej chvíle nebolo isté, Slovensko nakoniec bude mať na pohrebe kráľovnej Alžbety II. zastúpenie. Konkrétne pôjde minimálne o prezidentku Zuzanu Čaputovú a jej partnera Juraja Rizmana. "Slovensko bude na štátnom pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II. v pondelok 19. septembra 2022 zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová. Na pozvanie britskej strany sa na ňom zúčastní aj so svojim partnerom Jurajom Rizmanom," informoval Martin Strižinec z tlačovej kancelárie Prezidentského paláca.

S účasťou prezidentská kancelária počítala

Prezidentský palác ešte pred prijatím pozvánky predpokladal, že účasť prezidentky bude možná. "Je predpoklad, že okrem kráľovskej rodiny pozvú aj hlavy štátov. V tom prípade regulujú aj veľkosť delegácií - či ich súčasťou môžu byť aj ďalší ústavní činitelia, v prípade Slovenska premiér, či predseda parlamentu," povedal pre denník riaditeľ protokolu kancelárie prezidentky Roman Roth.

Svoju účasť na pohrebe však nateraz nechceli komentovať ani premiér Eduard Heger (OĽaNO) či Boris Kollár (Sme rodina). "Myslím si, že toto prináleží prezidentke," dodal stručne Kollár.

Škála odevov, ktoré si prezidentka môže zvoliť na pohreb

Všetci traja sa okrem iného v piatok podpísali aj do kondolenčnej knihy na pôde Britského veľvyslanectva v Bratislave. Roth ešte dodáva, že britská strana môže mať špecifické požiadavky na odev pre účastníkov pohrebu. "Výraznejšie sa tam využíva žaket, ale podrobnosti určuje tamojší protokol. Na základe toho sa potom prispôsobuje aj dámsky odev," tvrdí s tým, že zväčša platí, že môže ísť o kostým alebo šaty tesne po koleno alebo so zahalenými kolenami a zakrytými ramenami.