Krúžkovné NEBUDE: Matovič opäť útočí, na rezorte dostali zákaz! Gröhling hovorí o klamstve, vytiahol dôkaz

Krúžkovné v podobe príspevku 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí od päť do 18 rokov nebude možné spustiť od januára 2023. Na sociálnej sieti to skonštatoval minister financií Igor Matovič a obvinil Gröhlinga, že svojim zamestnancom na tom zakázal robiť. Minister školstva v demisii však vytiahol e-mail. Podľa neho totiž Matovič klame.

Minister školstva zakázal zamestnancom na krúžkovnom robiť

Za nespustenie krúžkovného viní Matovič odchádzajúceho ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). "Súčasťou Rodinného balíčka, kvôli ktorému SaS rozbila už tretiu vládu, je návrh na 60€ mesačne na krúžky. Schválené uznesenie vlády prikázalo (keďže nespolupracoval) ministrovi školstva odrobiť si svoju časť, aby mohlo byť krúžkovné od januára 2023 spustené.

Bohužiaľ, minister školstva zakázal zamestnancom ministerstva na zavedení krúžkovného čokoľvek robiť. Trapko," napísal Matovič.

Za tejto situácie nie je podľa neho iná možnosť, ako krúžky od januára nespustiť. "Lebo nový minister, nech by sa akokoľvek snažil, nestihne to, čo skoro rok mal robiť predošlý. SaSkári sa nechali počuť, že aspoň ušetríme v rozpočte. Cynické v tejto ťažkej dobe. Určite nie, 60 € určených na krúžky dáme rodinám v hotovosti, či sa to SaS-károm páči, alebo nie. Nemôžu doplatiť na to, že dospelý človek trucuje ako malý chlapec," pokračoval.

Minister financií sa chystá spraviť zmeny, ktoré rozšíria možnosť mať 200 € na dieťa na všetky deti od 0 do 18 rokov. "Prídavok na dieťa zvýšime z júnových 25 € na 60 €. Plus daňový bonus zvýšime až do 140 €," uviedol. "Áno, máte pravdu, ak sa pýtate, kto nám za 200 € keš na dieťa mesačne zahlasuje. No SaS-kári určite nie. Tvrdia, že rodiny až takú veľkú pomoc nepotrebujú a podporu rozpočtu podmieňujú zrušením celých 200 € na dieťa," dodal s tým, že verí, že sa nájdu v pléne poslanci, ktorí sa pridajú ku koaličnej menšine a ukážu, že im na rodinách záleží.

Igor Matovič opäť klame

Minister školstva najprv venoval Matovičovmu statusu len pár slov. "Som rád, že Igor Matovič mi venoval dnes už druhý status. Znamená to, že venuje svoj čas Facebooku. A to je určite lepšie, než keď vymýšľa atómovky za stovky miliónov eur. Ďakujem, že aspoň na chvíľu sú naše financie v bezpečí," napísal v sobotu večer. Ráno však venoval obvineniam viac priestoru.

Igor Matovič podľa neho opäť klame a na fotke, ktorú priložil k statusu, je podľa neho dôkaz. "Tvrdí, že som zakázal zamestnancom ministerstva na krúžkovnom pracovať. V skutočnosti naši zamestnanci na ňom pomáhali a pripomienkovali ho. Len Igor Matovič ich úplne odignoroval. Do parlamentu priniesol sfušovaný zákon, ktorý zabezpečí, že na krúžkovnom sa nabalia podvodníci a špekulanti," napísal na sociálnej sieti minister školstva v demisii.

E-mail ako dôkaz

Generálni riaditelia ministerstva školstva zodpovední za základné vzdelávanie a šport už podľa Gröhlinga začiatkom roka 2022 krúžkovné opakovane pripomienkovali na viacerých stretnutiach. "Na fotke vidíte email z 8. apríla 2022, kedy nám MF zaslalo návrh zákona, ktorý zhŕňa naše dovtedajšie pripomienky a reaguje na ne. To je dôkaz, že naši zamestnanci tento zákon ochotne pripomienkovali. A nie raz," uviedol.

Pripomienky podľa neho Matovič odignoroval. Zákon, ktorý minister financií predložil, je podľa Gröhlinga v rozpore s 8 ďalšími zákonmi. "Je napísaný tak, že sa na krúžkovnom obohatia podvodníci a nekvalifikovaní ľudia. Krúžky môže učiť úplne hocikto a v hocijakom trvaní (minútu aj 3 hodiny). Štát mu povinne dotáciu vyplatí. Štát dokonca povinne zadotuje aj mládež ĽSNS, ktorá bude učiť dejepisný krúžok (v zákone nie je možnosť odmietnuť poskytovateľa krúžku, nech je to ktokoľvek). Tento nedorobok Igor Matovič pretlačil parlamentom s fašistami a cez veto prezidentky," pripomenul.

"Rozumiem, že Igor Matovič je frustrovaný zo svojej neschopnosti a potrebuje hodiť na niekoho vinu za svoj zlý zákon. Uvítal by som však, keby neklamal o práci mojich kolegov na ministerstve. Toto nie je prvýkrát," dodal s tým, že klamal aj pri platoch v školstve. "Rovnako klamal, že sme vraj nežiadali o ich zvýšenie. A ja som všade nosil fotku z našich rokovaní o platoch, na ktorej je aj Igor Matovič a ktorá ho usvedčovala z klamstva. Teraz asi budem všade so sebou nosiť aj tento email."

Aj kvôli krúžkovnému SaS odišla z vlády

Prezidentka SR Zuzana Čaputová na Ústavnom súde napadla sporné časti protiinflačného balíčka v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Okrem iného upozorňuje, že zníženie prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na polovicu v čase, keď namiesto rodiča prijíma tieto dávky osobitný príjemca, je v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.

Koaličný spor vo vláde sa vyostril práve po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽaNO aj premiér to odmietajú. SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu.