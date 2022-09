Matovič opäť prestrelil: Zneuctil pamiatku obetí holokaustu... Odporné! Nie je to prvýkrát, čo ho za to kritizujú

Nie je to prvýkrát, čo sa štylizuje do tejto pozície. Pred pár mesiacmi uviedol, že novinári z neho urobili Žida 21. storočia. Za nemorálne to vtedy považoval aj Ústredný zväz židovských náboženských obcí. A za odporné to považuje aj štátny tajomník rezortu spravodlivosti Ondrej Dostál, ktorý sa čoskoro vráti do poslaneckých lavíc spolu s ministrami za SaS.

Archívne VIDEO Matovič to poriadne prepískol: Som Židom 21. storočia, za všetko môžu médiá!

Odporné vtedy, odporné dnes

Svoj status začal slovamí "Žid ako nepriateľ". "Pred 81 rokmi sme sa rozhodli stať nadľuďmi. V čase ťažkej ekonomickej krízy a vojny sme sa rozhodli označiť desiatky tisíc našich spoluobčanov za menejcenných. Prijatím Židovského kódexu sme Židom zobrali právo na rovnosť a dôstojnosť. Ich ponižovanie sme prehlásili za priam spásonostné násilie," napísal. "Židovský kódex spustil totálnu dehumanizáciu mýtického nepriateľa s cieľom odventilovať si svoju frustráciu na nevinných ľuďoch. A je mi to veľmi ľúto," uviedol, no neostalo to len pri tomto.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB/Igor Matovič

Na záver si neodpustil podľa neho paralelu s dnešným stavom na Slovensku. "Nepripomína vám konanie vtedajších fašistov konanie dnešných samozvaných majiteľov pravdy?" čím zrejme opäť narážal na novinárov. "Opäť si našli svojich “Židov” a opäť s cieľom ich totálnej dehumanizácie. Odporné vtedy, odporné dnes," dodal slovami, ktorými sa opäť štylizoval do role obete.

Štylizovať sa do pozície Žida? Odporné

Tento jeho výrok neunikol pozornosti Ondreja Dostála. "Štylizovať sa v Pamätný deň holokaustu do pozície prenasledovaného Žida je zvlášť odporné," napísal. Matovič si týmto statusom pripomenul dnešný Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň v roku 1941 vojnový Slovenský štát ratifikoval takzvaný Židovský kódex - diskriminačné vládne nariadenie obsahujúce súbor protižidovských predpisov, ktoré Židov zbavovali niekoľkých základných občianskych i majetkových práv. O šesť mesiacov neskôr sa začalo vyhostenie slovenských Židov do koncentračných táborov, z ktorých sa väčšina nevrátila.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB/Ondrej Dostál

Jeho výroky sú cez čiaru, Heger by si to mal uvedomiť

Podľa politológa Juraja Marušiaka to nie je prvý a zrejme ani posledný raz. Svojimi statusmi znevažuje utrpenie židovských občanov počas druhej svetovej vojny, a takisto prejavuje aj pohŕdanie základnými demokratickými princípmi. "Usilovať sa o odvolanie ministra, resp. spochybňovanie niečích politických schopností je úplne štandardnou súčasťou demokratického diskurzu, pričom neraz padajú aj ostrejšie slová. Židia počas druhej svetovej vojne čelili prenasledovaniu až fyzickej likvidácii len za to, že sa narodili. Toto určite Matovičov prípad nie je, aj preto sú jeho výroky cez čiaru. Matovič zrejme stavil na presvedčenie, že slovenskí voliči vždy podporujú niekoho, komu sa, aspoň v ich očiach, krivdí a úmyselne sa snaží o sebe vytvárať takýto obraz," uviedol pre Topky.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Politológ dúfa, že si to uvedomuje aj premiér Eduard Heger. "Druhá vec je, či je schopný sa od Matoviča aspoň v takomto momente dištancovať. Dokázal to napr. v prípade ministra Lengvarského, ktorého podporoval aj napriek zjavným Matovičovým antipatiám, ale uvedomuje si, že otvorene sa dištancovať od Matoviča by znamenalo jeho politickú smrť... Minimálne pokiaľ by sa nerozhodol napr. pre vstup do SaS. OĽaNO je natoľko centralizovaná strana, že osud azda všetkých jej politikov závisí od rozhodnutia Igora Matoviča, vrátane miesta na kandidátnej listine strany," dodal.

Nie je to prvýkrát...

Nie je to však prvýkrát, čo sa o téme holokaustu vyjadril v podobnom duchu a zneužil ju na prirovnanie k vlastnej situácii. "Tak, ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko vinní, lebo na nich Hitler ukázal prstom. Mnohí ľudia na Slovensku chceli ukázať na niekoho, kto bude za všetko vinný. Buď počas koronakrízy, alebo neskôr. Podarilo sa to mnohým z vás. Beriem to tak, že keď bude zajtra zamračené, budem vinný aj za to," povedal Matovič novinárom.

Cítil sa, a zrejme sa tak stále cíti, ako Žid 21. storočia. Vyjadril sa tak po tom, ako sa ho redaktor opýtal, či nezvažuje zmenu a odchod z ministerstva financií. Bolo to zhruba mesiac predtým, ako strana SaS opustila koalíciu. "Urobili ste zo mňa Žida 21.storočia," vyhlásil minister financií s tým, že novinári sú podľa neho zaujatí.

Neslušné, nemorálne a hlúpe

Jeho výroky vtedy komentovali dve organizácie. Jednou z nich je Ústredný zväz židovských náboženských obcí. "Došlo k porovnaniu kritického hodnotenia činnosti politika a rasového prenasledovania na báze kolektívnej viny, ktoré vyústilo do genocídy s miliónmi nevinných obetí. Toto prirovnanie neobstojí a podľa spontánnych reakcií je zrejmé, že to rovnako vnímajú i občania Slovenska," uviedol zväz.

✡ Predstaviteľ vlády krajiny, ktorá sa podieľala na holokauste, by mal v tejto súvislosti mimoriadne vážiť slová.... Posted by Inštitút ľudských práv - Human Rights Institute on Monday, June 13, 2022

"Takto zľahčovať holokaust je nielen neslušné, nemorálne, ale aj hlúpe. Slovensko totiž v tomto období stratilo takmer 70-tisíc spoluobčanov. A to len preto, že sa narodili ako Židia," reagoval v minulosti na Matovičove slová Igor Rintel, predseda ÚZŽNO. Slová ministra financií pobúrili aj Inštitút ľudských práv, ktorý jeho slová vtedy takisto odsúdil. "Predstaviteľ vlády krajiny, ktorá sa podieľala na holokauste, by mal v tejto súvislosti mimoriadne vážiť slová. Igor Matovič však robí presný opak a svojimi nevkusnými výrokmi relativizuje holokaust, znevažuje pamiatku obetí nacizmu a nahráva antisemitom," uviedol vtedy Inštitút.