Na východnom Slovensku je stále výrazné až extrémne pôdne sucho

BRATISLAVA - Na východnom Slovensku sa stále nachádza výrazné až extrémne pôdne sucho. Najhoršia situácia je na Zemplíne, Above, Spiši a Šariši. Extrémne sucho zasahuje celkovo až 14 percent územia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom klimatologickom zhodnotení.

Deficit pôdnej vlahy je na krajnom východe a pod Tatrami od mínus 80 do mínus 100 milimetrov. "Nadbytok vlahy pozorujeme len na západnom Slovensku, lokálne až do plus 40 milimetrov," uviedol SHMÚ. Situácia meteorologického sucha sa v porovnaní s minulým týždňom mierne zhoršila a aktuálne prevládajú na Slovensku normálne až mierne suché podmienky. SHMÚ priblížil, že podľa indexu SPEI je veľmi sucho v Bardejove a extrémne sucho je ešte na ôsmich staniciach na východe. Mierne vlhko je len v Dudinciach.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Podľa indexu SPI je veľmi sucho na piatich staniciach na východe. Extrémne sucho je v Kamenici nad Cirochou a Orechovej. Mierne vlhko je v Dudinciach a Mochovciach. Podľa indexu CMI prevažujú normálne až mierne suché podmienky. Veľmi sucho je ešte na siedmich staniciach. Extrémne sucho je v Kamenici nad Cirochou a Michalovciach. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Kamenici nad Cirochou, a to mínus 188 milimetrov, a Michalovciach mínus 156 milimetrov. Deficit zrážok okolo -145 milimetrov je aj v Orechovej a Švedlári.