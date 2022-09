EXKLUZÍVNY PRIESKUM Voľby by s prehľadom vyhral Smer! Slováci majú jasno vo vinníkovi krízy

Ak by boli parlamentné voľby tento víkend, podľa prieskumu by ich vyhrala strana Smer-Sd. V tesnom závese by bola strana Hlas.

Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?

Galéria fotiek (8) Zdroj: Polis

Galéria fotiek (8) Zdroj: Polis

Preferencie sú vyrátané z 50% účasti. Nerozhodnutých bolo 42% respondentov, voliť by určite nešlo 8%.Oproti poslednému prieskumu agentúry Polis výrazne posilnil Smer, mierne klesol Hlas. Výrazne však kleslo OĽaNO.

Galéria fotiek (8) Prieskum agentúry Polis

Zdroj: Polis

V prípade, ak by zakéhokoľvek dôvodu nebolo možné voliť vami preferovanú stranu, ktorej inej strane by ste dali svoj hlas?

Galéria fotiek (8) Prieskum agentúry Polis

Zdroj: Polis V tomto prípade by bola účasť iba 24 %. Nerozhodnutých bolo 64% respondentov a voliť by nešlo 12 %.

V posledných mesiacoch prebieha spor medzi predsedom OĽaNO I. Matovičom a predsedom SaS R. Sulíkom, ktorí sa vzájomne obviňujú z toho, kto je vinný za vládnu krízu. Koho považujete za hlavného vinníka vládnej krízy na Slovensku vy?

Galéria fotiek (8) Prieskum agentúry Polis

Zdroj: Polis

Chceli by ste, aby súčasná vláda dovládla celé funkčné obdobie až do riadneho termínu volieb plánovaného na prelom februára a marca 2024?

Galéria fotiek (8) Prieskum agentúry Polis

Zdroj: Polis

Slovensko malo od svojho vzniku 1.januára 1993 spolu 8 predsedov vlád SR. Ktorého znich považujete za najslabšieho predsedu vlády? Vyberte jedného.