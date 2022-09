Posledná VLÁDA v štvorkoalícii: Ministrov SaS zrejme nahradia odborníci! Matovič dal o sebe hlasovať cez WhatsApp

Podľa Igora Matoviča by Richard Sulík mal ostať v ministerskom kresle už len preto, že "to je jeho maslo". Reč bola o riešení vysokých cien energií, medzi ktorými bolo aj zastropovanie cien. Na poslednom rokovaní v pôvodnej zostave tak bude zrejme napätá atmosféra. Ministri za SaS plánujú podať demisiu po rokovaní.

VIDEO Slovensko ide do ťažkých čias, potrebuje funkčnú vládu, vyhlásila Čaputová

Aktualizované 14:01 Ministerka Mária Kolíková odchádzala z poslednej vlády s kyticou. Na väčšinu otázok s úsmevom neodpovedala. Ani na to, či už podala demisiu. "Dozviete sa na tlačovke," povedala.

Aktualizované 13:15 Minister financií Igor Matovič v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že o tom, či má ostať vo funkcii ministra financií dal hlasovať poslancom OĽaNO v internej skupine v aplikácii WhatsApp. Väčšina poslaneckého klubu bola podľa neho za to, aby ostal. "Proti boli len dvaja alebo traja poslanci," uviedol Matovič.

Dodal, že ak by z vlády odstúpil, OĽaNO by stratilo protikorupčnú dušu. Podľa Matoviča je to cieľom SaS. Stojí si za slovami, že SaS je rovnaké ohrozenie pre demokraciu ako Smer. Myslí si, že SaS si "kúpila" poslanca Juraja Krúpu, ktorý z OĽaNO prešiel do klubu SaS. Sulík mu vraj podľa Matoviča za prestup ponúkol miesto na kandidátke.

Aktualizované 13:08 "Nikto ich nevyháňa, každý ich presviedčal, aby ostali a aby ostala štvorkoalícia," povedal Naď s tým, že odísť sa rozhodli sami.

Aktualizované 13:03 Atmosféra na vláde bola podľa Naďa pracovná. Diskusie prebiehali medzi ministrami a odborníkmi. "Je to komplexné, uvidíme, čo sa nám podarí prijať. Je mi ľúto, že minister hospodárstva odchádza, ale taká je politická realita," uviedol na margo riešenia vysokých cien energií.

Aktualizované 12:56 Naď si myslí, že je na čase, aby sa táto "telenovela" s koaličnou krízou už skončila. "Ak naozaj chcú odísť, tak nech idú. Majú na to plné právo," povedal Naď na margo ministrov SaS. Mená náhradníkov ministrov neprezradil, povedal však, že sú to odborníci. "Tie mená, ktoré sú na stole, sú špičkoví odborníci, ktorí sú nespochybniteľní," dodal.

Aktualizované 12:45 Minister obrany Jaroslav Naď po rokovaní vlády. "SaS nikto nevyhadzuje," povedal. "Budeme fungovať v menšinovej vláde a budeme sa snažiť, aby sme vydržali čo najdlhšie," uviedol.

Aktualizované 10:38 Veronika Remišová opakuje, že žijeme v ťažkých časoch. "Ak sa však rozhodnú odísť, tak pánovi premiérovi som navrhla, aby miesta po ministroch SaS neboli predmetom politikárčenia, ale aby ich obsadili nestranníci, odborníci," povedala Remišová s tým, že jej názor na krízu ostáva rovnaký a utekať z vlády je zbabelosť.

Aktualizované 10:33 "Skúsme sa vrátiť dva a pol roka dozadu. Zdá sa mi, že už dva a pol roka vládneme s Igorom Matovičom. Vláda nie je spolok kamošov. O tom, aká je vláda, rozhodli ľudia vo voľbách," uviedol Krajniak na otázku, či mu nevadí vládnutie s Matovičom. Každý si mal už na začiatku zvážiť, či vie v takejto vláde napĺňať svoj program.

Aktualizované 10:30 Minister práce Milan Krajniak uviedol, že sa hnutie vyjadrí po predsedníctvo. "Táto alternatíva je asi najpravdepodobnejšia. Ale všetky možnosti sú otvorené. Sú tam aj nejaké mená," odpovedal na otázku, či ministrov nahradia odborníci. Mená špecifikovať nechcel. "Môj osobný postoj je, či stálo za to, že v tejto situácii ľudia z ministerstva hospodárstva zdrhajú, keď vidia, čo nás čaká," uviedol.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizované 10:10 "Kto ušetrí 15 %, bude mať cenu veľmi blízku tomu, čo platí aj dnes. Veľmi ma mrzí, že Igor Matovič sa rozhodol robiť v piatok paniku. Myslím, že to bolo zbytočné, keby o tej problematike vedel viac, keby sa o to cez leto zaujímal," uviedol Sulík.

Aktualizované 10:06 Sulík trvá na odchode Igora Matoviča z vlády

Pokiaľ tak urobí, okamžite sa vráti na ministerstvo hospodárstva. Mrzí ho, že OĽaNO nevyužilo dva mesiace na nájdenie jeho nástupcu. "Takto sa to robí v civilizovaných spoločnostiach," povedal. Zopakoval slová prezidentky Čaputovej, že takto sa nemá a nedá riadiť štát. Viacero z desiatich požiadaviek je pre SaS neprijateľných, strana je ale o nich ochotná rokovať od momentu, keď Matovič odstúpi. "Národ by si vydýchol a bol by to dôvod pokračovať v načatej práci," uviedol s tým, že Matovič sa ho snažil dva roky vyštvať.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizované 10:04 Na vládu prišiel aj minister hospodárstva v demisii Richard Sulík. "Očakávame, že domácnosti budú šetriť energie v rozmedzí okolo 15 %," uviedol.

Aktualizované 9:36 Čo sa týka demisie ministra hospodárstva Richarda Sulíka, hlava štátu považuje do istej miery za absurdné výzvy zo strany OĽaNO, aby ostal vo funkcii, a to vzhľadom na ich kritiku voči nemu. "Sme v ťažkej situácii ako krajina, Slovensko ide do kritických čias a potrebuje funkčnú vládu. Predstava, že minister, ktorý je teraz kritizovaný zo stany reprezentantov OĽaNO, by mal zotrvať vo vláde z ich požiadavky, považujem za dosť absurdné. Vláda potrebuje fungovať, kooperovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny," podčiarkla s tým, že aj po dvoch mesiacoch konflikt vo vláde pretrváva. Reagovala tak na otázku, či prijme alebo neprijme demisiu ministra hospodárstva.

Archívne VIDEO Premiér Heger nechcel prezradiť meno možného nástupcu Sulíka, najskôr chce nomináciu ukázať prezidentke

Aktualizované 9:35 Prezidentka bude zvažovať mená nových ministrov, nevidí dôvod predlžovať agóniu

Prezidentka Zuzana Čaputová deklarovala, že vždy bude zvažovať ponúknutých kandidátov na nových ministrov, no nevidí dôvod predlžovať aktuálnu agóniu v súvislosti s vládnou krízou. Od premiéra Eduarda Hegera očakáva mená kandidátov na uvoľnené miesta po demisii ministrov SaS. Predbežne jej mal hovoriť o dodaní mien v priebehu pondelka, nateraz ich nedostala. Podčiarkla, že vláda potrebuje fungovať, aby konečne neriešila problémy seba, ale krajiny.

Galéria fotiek (8) Zuzana Čaputová

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

"Predovšetkým sa budem rozhodovať až potom, ako demisie budú doručené, čo pravdepodobne nastane. V prvom rade potrebujem návrh kandidátov od premiéra na uvoľnené štyri posty," povedala prezidentka. Deklarovala, že po návrate z dlhodobo plánovanej služobnej cesty bude toto jej priorita, aby zabezpečila funkčnosť vlády nástupom nových ľudí. Prezidentka pripomenula, že už minulý týždeň požiadal premiéra, aby sa pondelkom skončili všetky konflikty a vyjednávania. Apeluje na funkčnú vládu a pripomína aktuálnu energetickú krízu.

Aktualizované 9:15 Igor Matovič cez víkend na Facebooku obvinil SaS, že povalia už tretiu vládu. Podľa jeho slov prebiehali mnohé rokovania, ktoré k ničomu neviedli a uznanie patrí najmä premiérovi Hegerovi. "SaS ústami predsedu s krvavými očami a nenávisťou v srdci opakovala svoje zaklínadlo. Mne atmosféra rokovaní veľmi pripomínala rokovania pred povalením Radičovej vlády. Cez kopirák. Rovnako bez náznaku ochoty rokovať, ale s maximom pýchy a nebotyčného ega u jediného človeka za stolom," napísal.

SaS zajtra povalí tretiu vládu TOTO JE KĽÚČOVÁ CHVÍĽA, tak, aby si história pamätala: 1. Po 14 rokovaniach s SaS o... Posted by Igor Matovic on Sunday, September 4, 2022

"V momente, keď zlyhalo aj tretie veľké rokovanie a bolo evidentné, že ľudia, ktorí by predsedu SaS pred povalením tretej vlády zastavili, v SaS už dávno nie sú," uviedol.

Aktualizované 9:05 Minister školstva Branislav Gröhling veľmi rád zostane a s celým tímom bude pokračovať ďalej vo všetkým reformách a opatreniach, ale nemôže fungovať s ministrom financií Igorom Matovičom. Uviedol to v prvý deň školského roka v Malackách, ktorý je zároveň dňom jeho demisie. Tú podá počas pondelka. "Nemôžeme neustále žiadať o finančné prostriedky, ktoré sú potrebné pre školstvo, nedostávať ich a potom počúvať, že o ne vôbec nežiadame," povedal minister školstva.

Rokovanie vlády

Dnešné rokovanie vlády je posledných rokovaním, na ktorom sa stretnú lídri v štvorkoalícii. Dnešným dňom sa k Richardovi Sulíkovi demisiou pripoja aj zvyšní traja ministri za SaS - ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister zahraničných vecí Ivan Korčok a minister školstva Branislav Gröhling.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Hnutie OĽaNO v deň, kedy vypršalo ultimátum SaS predložilo desať požiadaviek, ktoré mala SaS splniť. Potom by Igor Matovič prijal ponuku Richarda Sulíka a spoločne by odišli do parlamentu. Väčšina požiadaviek však bola dôvodom, prečo SaS v prvom rade odišlo z koalície. Takže sa žiadna dohoda nekoná. Na piatkovom rokovaní ministri debatovali o riešení vysokých cien energií. Tie sa majú zastropovať, no podľa OĽaNO aj Sme rodina to nie je žiadne riešenie. O riešeniach energetickej krízy budú pokračovať aj na poslednom rokovaní.