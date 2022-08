OĽaNO navrhuje zrušiť potrebu povolenia na sobáš mimo trvalého bydliska

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine. Zmenu legislatívy podali do parlamentu poslanci za OĽANO. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, podľa návrhu by si ich mohol uvádzať v poradí, na akom sa snúbenci dohodnú.