Pozvali vás na svadbu? POZOR na tieto chyby! Mladomanželom takýmto správaním len pridávate starosti

Svadba je nepochybne milá a pekná udalosť. O to viac, keď sa nemusíte o nič starať a nie ste na mieste ženícha a nevesty. Môže sa zdať, že vaša úloha začína a končí príchodom na svadbu. Svadobná odborníčka ale prezradila, že aj hostia sa dopúšťajú mnohých chýb. Vďaka týmto trom trikom sa vám to už nestane.

Svadobná odborníčka Lisa Fordeová z poprednej firmy Tree of Hearts ponúkla niekoľko tipov, ako sa pripraviť na svadbu niekoho druhého. I keď to môže znieť bizarne, odborníčka vysvetlila, že aj svadobní hostia sa dopúšťajú nemalých chýb. To môže viesť k tomu, že svadobnému páru len pridávajú na beztak veľkom strese, píše The Mirror.

Ako však sama podotkla, jej rady nie sú univerzálne. Všetko to závisí od páru a od toho, čo očakáva od svadobných hostí. „Niektoré páry sú skutočne pohodové a iné nie – pochopiteľne po tom, čo pred svojím veľkým dňom minuli tisíce eur,“ vysvetlila odborníčka.

Automaticky nepredpokladajte, že so sebou môžete priniesť polovičku

Či už ste v dlhodobom oddanom vzťahu, alebo sa len tešíte na to, že svojim najbližším predstavíte novú polovičku, predtým, ako niekoho zoberiete so sebou, skontrolujte, čo je v skutočnosti uvedené na pozvánke.

„Jednou z vecí, ktoré neustále počúvame, je, že hostia automaticky predpokladajú, že môžu priniesť niekoho navyše alebo že na svadbu je pozvaná celá rodina – ak je pozvánka určená len vám, nepredpokladajte, že vaša polovička alebo deti sú pozvané tiež,“ uviedla Fordeová.

Neobťažujte pár zbytočnými otázkami deň pred svadbou

Akokoľvek romantické to môže byť, svadba je tiež dosť stresujúca záležitosť a posledná vec, ktorú každý zaneprázdnený pár potrebuje, je cítiť sa pod ďalším tlakom. „Ďalšia vec, ktorú často počúvame, je, že hostia pred veľkým dňom obťažujú pár hlúpymi otázkami, pričom sa často pýtajú na veci, ktoré už sú na informačnej karte alebo webovej stránke, ktorú pár vytvoril,“ povedala odborníčka.

Určite si svoj outfit vopred premyslite

Biely outfit na svadbe je všeobecne považovaný za jedno z najnešťastnejších faux pas. Pri výbere oblečenia by ste však mali myslieť aj na tému dňa. „Pár často uvádza na svojich pozvánkach malé rady, akým farebným motívom sa majú svadobčania vyhnúť a akú farbu nenosiť,“ vysvetlila Fordeová.

S toľkými potenciálnymi nástrahami môže byť ťažké užiť si svadbu. Existuje však niekoľko preventívnych opatrení, ktoré môžete podniknúť. Podľa Fordeovej je dôležité si uvedomiť, že svadobný pár je aj mesiace pred veľkým dňom pod obrovským tlakom a v strese.

Svadobčanom preto radí, aby si uschovali pozvánku a kartičku s informáciami o svadbe, kde nájdu väčšinu potrebných informácií. „Ak sa skutočne musíte niečo spýtať, možno sa opýtajte družičiek alebo člena rodiny,“ radí Fordeová. Na záver uviedla, že najlepší svadobčania sú takí, ktorí na pozvánku reagujú včas, rovnako včas sa na svadbu aj dostavania a poriadne si ju užijú.