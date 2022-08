Galantský aquapark sa stal obeťou rastu cien energií: Zatvárajú! Jasné slová primátora, nechcú zatvárať školy

Galantský primátor o tomto kroku informoval verejnosť na sociálnej sieti ešte začiatkom tohto týždňa. V príspevku, v ktorom na zatváranie aquaparku upozornil, hovoril aj o štrajkovaní z dôvodu zvýšenia cien energií. "Keďže neustále rastú ceny energií, vláda stále nerieši, čo riešiť má, neostáva nám nič iné, len štrajkovať a začať šetriť všade, kde sa dá. A jedným zo spôsobov, ako ušetriť u nás v meste, a nemusieť zatvárať pri tom školy, škôlky, telocvične, nemusieť radikálne obmedzovať chod inštitúcií zabezpečujúcich bežný život každého z nás, občanov mesta, neostáva nám nič iné, len urobiť to, o čom už pár vrabčiakov na sociálnej sieti čvirikalo. O tom, ako a presne prečo zatvárame Galandiu, budeme informovať verejnosť podrobne do konca týždňa. Jednoznačne je to prejav maximálnej zodpovednosti voči obyvateľom nášho mesta," napísal ešte v utorok na sociálnej sieti.

Včerajší štrajk miest a obcí trnavského regiónu a Galandia spolu súvisia. Ako? Čítajte ďalej: Keďže neustále rastú ceny... Posted by Peter Paška - Primátor mesta Galanta on Monday, August 22, 2022

Ako dodal, aquapark Galandia sa stala obeťou rastu cien energií, ktoré sa deje nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Podľa jeho slov cena energií stúpla desaťnásobne. "Doteraz sa využívala elektrická energia na úrovni zhruba 12-tisíc eur mesačne a po verejnom obstarávaní nám tá cena vyskočila zhruba na 120-tisíc eur mesačne,“ povedal. Informoval o tom portál My Nitra. Údajne sú mesačné ceny energií oveľa väčšie, ako sú mesačné tržby aquaparku. Inými slovami - pri tak veľkej strate by mesto nebolo schopné zaplatiť mzdy zamestnancov či ďalšie povinné platby či spomínané ceny energií.

Primátor priblížil, že nové sumy za elektrinu platia už od 1. augusta, pričom zmluvu s vysúťaženým dodávateľom nateraz nepodpísali. Údajne však problém likvidačných cien energií nemajú len v Galante, ale aj ďalšie aquaparky. "Očakávame, že aj ich prevádzka sa bude musieť minimálne obmedziť, keď nie úplne zastaviť. Nám ako zodpovedným hospodárom nezostáva nič iné, len zavrieť Galandiu. V zimnej sezóne sú náklady vyššie ako v lete a zároveň je návštevnosť oveľa nižšia“ poznamenal primátor.

Galéria fotiek (2) Zdroj: FB / Aquapark Galandia

Aj z toho dôvodu sa rozhodli aquapark po letnej sezóne, teda k 5. septembru zavrieť. Tento krok však vo veľkom kritizujú mestskí poslanci, ktorí tvrdia, že sa rozhodlo o zatvorení brán aquaparku bez toho, aby o tom vedelo zastupiteľstvo. Údajne sa o krokoch šéfa samosprávy dozvedeli až z médií, pričom nepoznajú detaily. Tie chce primátor predstaviť už v piatok o 10:30 na tlačovej konferencii.

Nie je to však tak dávno, čo Galandia opätovne otvorila svoje brány po tom, ako bola v roku 2015 zatvorená pre zlú statiku. Mesto sa budovu rozhodlo zrekonštruovať, pričom si požiadalo o príspevok z eurofondov, ktoré aj dostalo. Celkovo stála rekonštrukcia aquaparku viac ako tri milióny eur. Aj keď chcelo mesto ako zriaďovateľ otvoriť už v roku 2019, nestalo sa tak pre predĺženie stavebných prác. Následne celé Slovensko ochromila pandémia koronavírusu, ktorá znemožnila návštevu aquaparku. Plne otvoriť sa ho podarilo až v máji tohto roku, no po štyroch mesiacoch prevádzky ho opäť zatvoria.