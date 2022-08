Podľa publicistu premiér Heger nemá dôvod žiadať parlament o vyslovenie dôvery

BRATISLAVA - Opozičný Hlas-SD trvá na tom, aby premiér Eduard Heger (OĽANO) predstúpil pred parlament a požiadal o vyslovenie dôvery vládnemu kabinetu. Predseda vlády ale nemá žiadny relevantný dôvod na to, aby to urobil. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Hegerova vláda podľa neho dôveru parlamentu v minulosti získala a stále ju má. Ak by opozícia chcela, aby Národná rada (NR) SR vyslovila vláde nedôveru, musela by na to získať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov. Ak by sa však premiér nechal vyprovokovať a požiadal parlament o vyslovenie dôvery, musel by nadpolovičnú podporu hľadať on. "Taký naivný nie je. Hlas môže žiadať, čo chce. Je to mimoparlamentná strana. Ak nazbierajú v parlamente 30 hlasov, môžu podať návrh na vyslovenie nedôvery," konštatuje Hrabko.

Na margo koaličných rokovaní Hrabko povedal, že ponuka predsedu vlády situáciu nijako nerieši. "Ultimatívna požiadavka SaS nie je splnená. Teraz nehovorím o jej kvalite, jednoducho leží na stole. A ostatné tri koaličné strany sa môžu zhodnúť na čomkoľvek, toto sa už nedá zmeniť," konštatoval. Malá šanca na záchranu štvorkoalície podľa neho stále existuje, ale iba za cenu politickej prehry jedného z dvoch aktérov sporu, teda SaS alebo OĽANO. "Pokiaľ neustúpi Igor Matovič alebo SaS, pričom jeden z nich prehrať musí, tak neexistuje možnosť na dohodu," zhrnul Hrabko.

Neočakáva, že by minister financií odišiel z vlády

Osobne neočakáva, že by minister financií akceptoval požiadavku menšieho koaličného partnera a odišiel z vlády. "Eduard Heger postavil na pódium už aj Jána Budaja, čo má byť isté posolstvo. Pre mňa je to indícia, že Igor Matovič neustúpi," naznačil Hrabko. V súvislosti s otázkou predčasných volieb pripomenul, že je to normálny politický nástroj na riešenie patových situácií.

Aktuálna vláda podľa Hrabka vstupovala do volebného obdobia s mimoriadne vysokou dôverou voličov, väčšinu tohto politického potenciálu však stratila už v priebehu prvej polovice volebného obdobia. Aj preto za najpravdepodobnejší variant vývoja považuje Hrabko odchod ministrov za SaS z vlády. "Už keď SaS vypovedala koaličnú zmluvu hovorili sme o tom, že všetko, čo bude nasledovať, bude iba o interpretácii toho, komu ostane v rukách 'čierny Peter'," uzavrel Hrabko.