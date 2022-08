Veľký plán na zvyšovanie platov sa rúca: Matovičov návrh má problém! Heger neprišiel, čo je dôvodom?

"Všetci vnímame, že situácia v zdravotníctve nie je dobrá. Som rád, že môžeme prezentovať dohodu, ktorá bola vyrokovaná medzi ministerstvom financií a zdravotníctva. Veríme, že návrh umožní stabilizáciu situácie v povolaní zdravotná sestra, aby sa sestry vrátili zo zahraničia alebo išli toto odvetvie študovať," povedal na úvod minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) dodal, že koefincienty na rast platov zdravotných sestier sa za posledné roky veľmi nemenili. "Porovnali sme si situáciu s Českom, keďže práve sem chodia pracovať naše zdravotné sestry. Chceme byť konkurencieschopní Českej republike," upozornil Matovič. Ako dodal, ide o návrh na prerokovanie zdravotným sestrám, ktorých robí v ústavnej zdravotnej starostlivosti viac ako 22-tisíc. Na budúci rok automaticky podľa mzdového automatu stúpa sestrám a pôrodným asistenkám o 6,88 percenta.

A po novom by teda chceli zvýšiť koeficienty, ale aj príplatky za roky praxe. "Sestra, ktorá vyštuduje a príde bez praxe, bude mať garantovanú jedennásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve a následne každý rok o jedno percento z priemernej mzdy za každý rok odpracovanej praxe. Sestra bez praxe tak bude mať vyšší plat o 20 percent a sestra s 20-ročnou praxou o vyše 46 percent," ozrejmil Matovič. Koeficient základnej mzdy sa im má zvýšiť z 0,89 percenta. V prípade sestier so špecializovanou pracovnou činnosťou to bude navýšenie základného koeficientu na 1,1-násobok priemernej mzdy a za každý rok odpracovanej praxe navýšenie o 1 percento priemernej mzdy, maximálne však na 20 percent. Návrh zvyšovania miezd sa má týkať len ústavných zdravotníckych zariadení a platiť by mal od nového roka.

Nočný status

Sestrám by sa mali výrazne zvýšiť platy a zaviesť príplatky. Avizuje to minister financií Igor Matovič (OĽANO). "Zrejme ešte dnes zverejníme návrh na historicky najvyšší nárast platov zdravotných sestier v nemocniciach, ktorého prepočty som pred chvíľou dokončil," uviedol v noci na sociálnej sieti. Bližšie informácie predstaví na tlačovej konferencii o 16. hodine spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Visolajský hovorí o dobrej správe

Matovič vysvetlil, že zvyšovať sa má základný plat a zaviesť sa má aj príplatok za roky praxe. "Cením, že od sestier ani náznakom, ani len raz nezaznelo nejaké vyhrážanie výpoveďami, hoci všetci ľudia v zdravotníctve vedia, že sestry sú najviac nedostatkovým povolaním," doplnil. Rokovania s lekármi by mali pokračovať v piatok (19. 8.), potvrdil šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Lekárski odborári majú osem požiadaviek, zvýšením platov sestrám by sa tak splnila druhá.

S potrebou zvýšenia miezd sestrám súhlasí aj exminister zdravotníctva a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. Upozorňuje, že vyššie platy potrebujú i iní zdravotníci. Na margo toho, že sestry nespomínajú výpovede ako lekárski odborári, poznamenal, že rovno odišli. "Výpoveďami sa nevyhrážali, ony rovno zo zdravotníctva odchádzali, keď sa im to zrušením núdzového stavu po covide umožnilo. A odchádzali nie v desiatkach, ale stovkách, možno v tisícoch," skonštatoval.

Kritika komory sestier

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) reagovala, že vzhľadom na to, že nepoznajú konkrétne sumy a podmienky navyšovania miezd za roky praxe, nie je zatiaľ dôvod na radosť. "Pevne veríme, že k navýšeniu miezd dôjde. Pokiaľ ale nie je nič na papieri, na nejaké jasanie dôvod zatiaľ nie je," uviedla prezidentka komory Iveta Lazorová na sociálnej sieti. Opätovne skritizovala, že ich k rokovaniam o platoch zdravotníkov na Úrade vlády SR neprizvali. Poukázala pritom, že pripravili komplexný materiál s analýzou a návrhom na zvýšenie, ktorý odovzdali premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO) a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO). Sestry na rokovaniach zastupovala šéfka odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká, ktorá je zároveň poslankyňou parlamentu za OĽANO.