Šipoš sa obul do Sulíka: Starať sa do personálnych nominácií iných strán je cez čiaru

BRATISLAVA - Starať sa do personálnych nominácií iných strán je úplne cez čiaru. Myslí si to šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Reagoval tak na vyjadrenie šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorý si vie na mieste ministra financií predstaviť súčasného štátneho tajomníka rezortu Marcela Klimeka. Šipoš kritizuje aj predloženie ústavného zákona o dôchodkoch, ktoré avizuje SaS.

"Je veľmi nešťastné, aby predstaviteľ inej strany kádroval v inej strane a dával personálne nominácie, niekoho vyhadzoval a niekoho nominoval. Toto patrí vyslovene do kompetencie strany," povedal Šipoš. Ak má Sulík problém s ministerstvom hospodárstva, môže podľa neho odísť a dať iného ministra. "Ak má problém v rezorte školstva, taktiež môže dať nového ministra a to isté platí pre ministerstvo zahraničných vecí. Ale starať sa do personálnych nominácií iných strán je úplne cez čiaru," dodal.

Archívne video: Hnutie OĽaNO reaguje na odchod Krúpu: Strana SaS urobila ďalší nepriateľský krok!

Šéf klubu OĽANO hovorí o nezodpovednom prístupe aj pri návrhu dôchodkovej legislatívy, keď podľa neho SaS "lusknutím prsta" hovorí inému partnerovi, ako má robiť zásadnú reformu dôchodkov. "Mne to príde ako predvolebná kampaň SaS," uviedol. Dôchodkovú reformu označil za vážnu a dôležitú tému, ktorá sa neoznamuje na tlačovej konferencii a nemôže sa zľahčovať. Podčiarkol potrebu odbornej diskusie a pripomenul, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) sa téme dlhodobo venuje.

V súvislosti s koaličnou krízou a jej riešením Šipoš poznamenal, že v najbližšej dobe budú informovať o ďalšom postoji hnutia OĽANO. Sulík ešte v pondelok (8. 8.) vyhlásil, že SaS trvá na požiadavke na odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády. Je presvedčený, že napríklad Klimek by mohol hneď prevziať vedenie ministerstva. "Je veľmi zdatný a má aj vlastnú hlavu," dodal s tým, že aj fungovanie rezortu by tak bolo lepšie.