Rozohnená Nicholsonová o zakladaní strany: Pŕŕ, uberme z pary! Pravda o novom politickom projekte

Rozruch spôsobil článok s titulkom „Lucia Ďuriš Nicholsonová: Zakladám novú stranu, rozprávam sa s Dzurindom, Miklošom aj Korčokom“ na portáli Refresher.sk, publikovanom vo štvrtok. Europoslankyňa po zverejnení takýchto informácií okamžite dostala spätnú väzbu od mnohých ľudí, ktorí chceli pomáhať, vstúpiť do strany alebo rovno prejavili záujem byť na jej kandidátke. „Aj ten okamžitý a veľký záujem hovorí o tom, že Slovensko je tehotné na nový politický subjekt, a že viacerým by to vyriešilo dilemu, koho voliť v nadchádzajúcich voľbách, či už budú v riadnom termíne alebo predčasné,“ napísala.

PŔŔ, uberme z pary, šampanské zatiaľ zostáva v chladničke!!! Včera vybuchol titulok: NICHOLSONOVÁ ZAKLADÁ STRANU.... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Friday, August 5, 2022

Záujem ju síce potešil, no všetkých, ktorých takáto myšlienka nadchla, schladila s tým, že šampanské sa zatiaľ nebúcha. „Ja som totiž nikdy v žiadnom rozhovore nepovedala, že zakladám stranu. Takto ďaleko to zatiaľ nezašlo. Viacerí ľudia sa medzi sebou sieťujeme, stretávame, dávame dokopy spoločné myšlienky a zisťujeme, či by nový politický subjekt bol naozaj tou záchranou pre Slovensko. Lebo ak má vzniknúť niečo bez veľkých ambícií, len ďalšia strana, ktorá bude rozbíjať a uberať percentá, nebude mať zmysel a viac pokazí ako pomôže,“ uviedla veci na pravú mieru.

Podľa vlastných slov stojí nohami pevne na zemi a nesľubujem nesplniteľné. „Ja sama neviem, koho voliť, existujúce politické subjekty v koalícii aj v opozícii mi zobrali nádej, že na Slovensku môže byť lepšie. Som presvedčená, že nová politická strana s menami významných politikov ako Korčok, Dzurinda a Mikloš by mohli priniesť novú nádej pre mnohých stratených a zmätených voličov. Ale vec nestojí tak, či niečo založí Nicholsonová. Subjekt, v ktorom by sa stretli silní lídri, silná proeurópska strana s jasnou víziou pre krajinu, bude mať zmysel či už tam bude alebo nebude Nicholsonová,“ myslí si.

„Titulok NICHOLSONOVÁ ZAKLADÁ STRANU vznikol na editorskom stole, keď hľadali senzáciu. My, ktorí sa stretávame, sieťujeme a skloňujeme slová NOVÝ POLITICKÝ PROJEKT to zatiaľ takto definitívne nevidíme a takto jasne som to formulovala v každom rozhovore. Takže, šampanské je zatiaľ v chlade a budúcnosť ukáže, čo a či budeme oslavovať,“ dodala politička.

Pôvodný titulok rozhovoru je dnes už zmenený. Ako uviedla redakcia, nepopisoval presne stav, v ktorom sa zakladanie novej strany nachádza.