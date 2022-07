Astronómovia chcú nájsť meteority, ktoré dopadli v júni na Slovensko

BRATISLAVA - Na poliach a v záhradách v katastri obce Pusté Úľany, severozápadne od Galanty, sa môžu nachádzať meteority s hmotnosťou do 0,5 kilogramu. Dopadli tam v júni. Astronómovia uskutočnili dve vyhľadávacie expedície, no zatiaľ nič nenašli. Uviedol to Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Meteorit vstúpil do zemskej atmosféry 25. júna večer. "Napriek tomu, že bol ešte deň, bolid bol viditeľný, lebo jeho maximálna jasnosť bola vyššia ako jasnosť Mesiaca v splne. Bolid zaznamenali videokamery na staniciach Európskej bolidovej siete na južnej Morave vo Veselí nad Moravou a v Kuchařoviciach pri Znojme," povedal. Astronómovia z Čiech na základe záznamov vypočítali dráhu meteoritu a aj jeho možnú oblasť dopadu. "Aj keď väčšina hmoty zhorela v atmosfére, je veľmi pravdepodobné, že zvyšková hmota vo forme menších úlomkov dopadla na zemský povrch," poznamenal Svoreň.

Obyvatelia Pustých Úľan mali byť informovaní o možnosti nájdenia meteoritov. Mali by byť pokryté čiernou kôrou a mať o niečo väčšiu hmotnosť ako kameň rovnakej veľkosti, opisuje astronóm. Nálezca by mal kameň skôr, ako s ním bude hýbať, odfotiť na mieste nálezu a pomocou GPS aplikácie v mobile určiť jeho polohu. "Nález treba potom vyfotiť zo všetkých strán za denného svetla, aspoň na jednej fotografii aj s centimetrom, aby boli zrejmé rozmery, odvážiť ho a zistiť či reaguje na magnet," povedal Svoreň.

Doplnil, že snímky a údaje treba poslať na e-mail Astronomického ústavu SAV. Ak by sa meteorit z 25. júna našiel, zaradil by sa medzi výnimočné. V múzeách a rôznych zbierkach vo svete je viac ako 60.000 meteoritov. Menej ako 40 z nich patrí medzi tzv. meteority s rodokmeňom. "To znamená, že poznáme aj ich dráhu pred vstupom do zemskej atmosféry, a teda aj oblasť v Slnečnej sústave, kde sa teliesko pred zrážkou so Zemou pohybovalo," vysvetlil Svoreň. Dráhu tohto meteoritu astronómovia poznajú a v prípade, že by sa našiel, by šlo o druhý meteorit s rodokmeňom nájdený na Slovensku. Prvý meteorit s rodokmeňom na Slovensku bol meteorit Košice z roku 2010, z ktorého sa celkovo našlo 218 úlomkov.

Na Slovensku podľa Svoreňa evidujeme sedem meteoritov. Najväčším je Oravská Magura, železný meteorit s odhadovanou hmotnosťou 1600 kilogramov. "Meteority kilogramovej hmotnosti nie sú nebezpečné. Neobsahujú žiadne škodlivé látky, pri dopade nie sú horúce a to, že by zasiahli priamo nejakého človeka, má mimoriadne nízku pravdepodobnosť," ubezpečil Svoreň. Dodal, že lokálne škody môžu spôsobiť väčšie asteroidálne telesá s dopadovou hmotnosťou desiatok až stoviek kilogramov.