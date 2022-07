Pes mal v Devínskej Novej Vsi uhryznúť do lýtka maloletého chlapca, ktorého držal rodič na rukách

Psa mal jeho majiteľ viesť bez náhubku po štrkovej ceste vedúcej popri rybníku do Devínskeho jazera. "Počas toho, ako neznámy páchateľ spolu so psom obchádzali muža s dieťaťom na rukách, pes mal vyskočiť na poškodeného, pohryznúť maloletého chlapca do lýtka a následne poškodeného pohryznúť do ukazováka pravej ruky," priblížili policajti. Po tom mal neznámy páchateľ odtiahnuť svojho psa a následne pokračovať v chôdzi.

Páchateľ pokračoval v chôdzi

Ako ďalej uviedli, pes bol veľkého vzrastu, čiernej farby a doposiaľ nezistenej rasy. Majiteľ psa by mal byť muž vo veku 35 až 50 rokov, vysoký približne 185 centimetrov s priemernou postavou a čiernymi krátkymi vlasmi. Svedkovia udalosti môžu informácie o psovi alebo majiteľovi psa poskytnúť na bezplatnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke Polícia SR – Bratislavský kraj na sociálnej sieti.