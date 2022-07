Šokujúce VIDEO zo Šale: Bitka, nadávky a vyhrážky smrťou! Matke odobrali deti, polícia začala trestné stíhanie

Otrasným prípadom sa hneď začala zaoberať polícia. V prípade nastal posun, matke deti odobrali a začalo sa trestné stíhanie.

Deti jej odobrala polícia spolu a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. "Deti boli v spolupráci s príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny umiestnené do špecializovaného zariadenia a s podozrivou momentálne prebiehajú procesné úkony," informovala polícia na sociálnej sieti.

"Vyšetrovateľ Policajného zboru zo Šale začal trestné stíhanie vo veci trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby po tom, čo sociálnymi sieťami prebehli videá, na ktorých mladá žena vulgárne nadáva svojim deťom a na jednom z nich dokonca dieťa udrie a kopne," dodala polícia s tým, že ďalšie informácie poskytnú, keď to dovolí procesná situácia.

Podľa informácií TV Markíza, ktorá o prípade informovala, sa žena psychicky zrútila a skončila na psychiatrii. Polícia aj kuratela začala konať pred niekoľkými dňami. Prípad nie je jednoduchý, deti totiž v pondelok (25. 7.) prezrela lekárka a nemali žiadne modriny ani škrabance.

Oblečené boli v čistom, majú postele, jedlo a do škôlky zatiaľ nechodia. Matka dvoch chlapcov síce tvrdí, že deti si za žiadnu cenu odobrať nenechá, no jej statusy hovoria o niečom inom. Na mamičkovsom fóre sa verejne priznáva, že jedného syna nedokáže milovať a že by za to mala zhorieť v pekle a ľutuje, že porodila.

Posun nastal po zverejnení šokujúceho videa

Posun nastal potom, čo bolo zverejnené video. Vo videu je počuť plačúce dieťa. Žena, ktorá sa v tom čase nachádza v zábere, naň kričí. „Mám ťa tu rozkopať hneď teraz,“ adresuje vzlykajúcemu dieťaťu. „A pál do p**e. A skús vyliezť z tej...,“ pokračuje. Mimo záber je počuť, že dieťa neustále plače a bráni sa. Žena sa následne prihovorí aj ďalšej osobe, podľa všetkého druhému z detí. „A ty prataj, lebo ťa ****,“ povie. Žena sa mala deťom vyhrážať dokonca aj zabitím. Zarážajúce je, že videá, ktoré natočila v byte, kde s deťmi žije, zverejnila na sociálnej sieti.

Takáto komunikácia je zachytená aj na tomto zázname, ktorý dokonca matka zo Šale vysielala naživo. Keď ženu televízia konfrontovala, poprela, že by niečo také hovorila. Potom, ako jej bolo ukázané jej vlastné video, ale už rétoriku zmenila a potvrdila, že na videu je ona. Na otázku, či je v poriadku rozprávať sa s deťmi takýmto spôsobom odpovedala, že nie je. Tvrdila tiež, že k nim chodí pracovníčka z kurately, ktorá vie, ako sa „chová a žije.“ „Ja si ich nedám zobrať,“ odkázala.