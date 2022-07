NASES našiel vinníka tohtotýždňových výpadkov webov: Nové vysvetlenie všetko odhalilo, hrubá chyba dodávateľa!

archívne video

NASES vydal stanovisko k výpadku Ústredného portálu verejnej správy, www.slovensko.sk, dňa 19. júla 2022. "Bol spôsobený fyzickým prerušením primárneho aj záložného komunikačného okruhu medzi dátovými centrami," osvetľuje situáciu NASES.

Hrubo pochybil dodávateľ

NASES už našiel aj príčinu a vinníka celého problému. "K prerušeniu oboch telekomunikačných okruhov došlo po hrubej chybe na strane dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry, spoločnosti SWAN. Dátové centrá boli pôvodne prepojené dvomi nezávislými telekomunikačnými linkami práve pre prípad, že by potenciálne došlo k prerušeniu jednej trasy. Vtedy by prepojenie zabezpečovala druhá linka," pokračuje úrad.

Galéria fotiek (2) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dodávateľom telekomunikačnej infraštruktúry bola spoločnosť SWAN. Tá preložila záložnú trasu do súbehu s primárnou trasou a ponechala obidve vedenia v súbehu. "Považujeme to za hrubú a neprofesionálnu chybu a spoločnosť SWAN to spravila bez vedomia a súhlasu NASES," kritizuje spoločnosť štátny úrad.

Situáciu analyzujú a budú informovať o ďalších krokoch

Po zistení hrubého porušenia zo strany dodávateľa úrad analyzuje celú situáciu a budú vraj informovať o ďalšom postupe. "Od dodávateľa telekomunikačnej infraštruktúry NASES požaduje prijatie konkrétnych opatrení, aby k podobným zlyhaniam nedochádzalo. Práve z dôvodu, aby sme eliminovali riziko takýchto situácií, robíme postupne kroky, aby štát dostal svoju kritickú IT infraštruktúru do vlastných rúk a vyviazal sa z nevýhodných zmlúv, ktoré so súkromnými dodávateľmi uzatvorila bývalá vláda," uzavreli.