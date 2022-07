Na tajchoch zakročili proti psíčkarom pre exkrementy aj útoky na ľudí: Psom vo vode a navoľno je koniec!

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Niektorí ľudia nedajú na svojich psov dopustiť. Berú ich so sebou takpovediac všade a často nedbajú na to, že nie všetci túto ich lásku k ich štvornohému miláčikovi zdieľajú a pohyb cudzieho psa bez vôdzky či náhubku im nie je príjemný. Práve proti takýmto psíčkarom sa rozhodli zakročiť na banskoštiavnických tajchoch. Po novom by ste tam voľne pobehujúceho psa už stretnúť nemali.

Štiavnické jazerá sú v posledných rokoch mimoriadne navštevované domácimi a hlavne cezpoľnými turistami. Mnohí z nich si na tieto miesta berú so sebou svojich domácich miláčikov. A práve tu vznikol problém. „Za posledné roky kulminujú prípady, keď psy behajú voľne medzi ľuďmi, otriasajú sa na dekách, zanechávajú po sebe výkaly alebo dokonca sú známe prípady, keď pes atakoval človeka na brehu jazera či priamo vo vode. Nehovoriac o tom, že mnohým návštevníkom, vrátane detí, nie je príjemné vstupovať do vody spolu so psom,“ uviedol Slovenský vodohospodársky podnik. Poukázali tiež na to, že niektorí psičkári často ani nereagujú na upozornenia a stávajú sa doslova agresívnymi voči ostatným.

Galéria fotiek (5) Beliansky tajch pod Banskou Štiavnicou

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Občianska iniciatíva za čistotu a kultúru jazier si preto povedala dosť a iniciovala pracovné stretnutia za účasti štatutárov obcí, zástupcov Slovenského vodohospodárskeho podniku, príslušníkov polície, zástupcov OOCR B. Štiavnica a zástupcu súkromného rezortu Salamandra, na ktorom došli k spoločnému záveru. „Vzhľadom na opakujúcu sa problematiku treba nastaviť jednotné zásady pre návštevníkov, aby sa tak dosiahla efektívna symbióza človek - zviera – príroda,“ uviedli.

Ide podľa nich aj o preventívne opatrenia, aby nedochádzalo k spomínaným nepredvídaným stretom. „V nijakom prípade to netreba chápať ako obmedzovanie psičkárov, keďže tento nastavený systém nie je v rozpore s ochranou zvierat. Skôr sme sa snažili aj v podmienkach neriadeného turizmu na jazerách citlivo nastaviť reguly, ktoré si už doslova súčasnosť pýtala. Zároveň si treba uvedomiť, že sa posúva aj doba návštevnosti tajchov, nakoľko pribúda veľa plavcov, ktorí začínajú plávať skoro na jar až do neskorej jesene,“ vysvetľujú.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Pixabay

Čo sa teda pre psíčkarov mení? V prvom rade už nebude na tajchoch možný voľný pohyb psov a to celoplošne a trvalo, „nakoľko to má každá obec zahrnutá vo svojom VZN a jazerá patria vždy do katastra určitej obce.“ Od 1. mája do 31. októbra bude tiež so psom zakázaný vstup do vody. „Tieto tabuľky sa umiestnia na vybraných bodoch tajchov a budú ohraničovať zónu, v ktorej treba uvedené predpisy striktne dodržiavať, pretože budú kontrolované mestskou (159) alebo štátnou (158) políciou. A to buď v rámci obchôdzky alebo na privolanie, ak niekto tento priestupok nahlási. Mimo týchto zón môže pes za prítomnosti majiteľa vstúpiť do vody,“ ozrejmili. „Veríme preto, že sa všetci s týmito pravidlami zžijeme, budeme sa navzájom obe strany rešpektovať a takto si doprajeme ten pravý relax na našich krásnych jazerách,“ dodali.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Pixabay

Opatrenie sa týka tajchov Klinger, Veľká Vodárenská, Počúvadlo, Beliansky tajch a Banky v katastri Banskej Štiavnice. V ďalších katastroch sú to Veľký Kolpašský tajch, Halčiansky tajch, Windšachta, Bakomi, Evička, Veľká Richnava, Dolný Hodrušský tajch, Kopanice a v rámci hotelu Salamandra resort do zoznamu spadá aj Horný Hodrušský tajch.