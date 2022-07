Mal veľké šťastie! Muž (63) si opitý sadol za volant: FOTO Hrozivej nehody, nafúkal vyše 2,5 promile

"K samotnému skutku došlo v pondelok (18. 7.) popoludní, keď jazdil osobným autom po Jánošíkovej ulici v meste Lipany. V dôsledku toho, že sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, vyšiel autom na stredový ostrovček, potom narazil do zvislého dopravného značenia, prešiel do protismeru a napokon zišiel do odvodňovacieho kanála," uviedla Ligdayová.

Policajná hliadka muža podrobila dychovej skúške, jej výsledok presiahol hodnotu 2,6 promile. Muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.