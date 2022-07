Odborník varuje: Je tu hrobové ticho o svetovej ekonomike, chystajme si však peňaženky, prichádzajúca éra nás zabolí!

BRATISLAVA - Ekonomická recesia, veľké nepohodlie, aké sme tu už roky nezažili a blížiaca sa zmena režimu. Možno aj takto by sa približne dala podľa ekonóma Martina Vlachynského zo spoločnosti INESS charakterizovať súčasná situácia v Európe. Je situácia aj pre vojnu na Ukrajine skutočne tak vážna?

archívne video

Vlachynský poskytol vlastný komentár na to, čo sa práve vo svete ekonomiky deje pre Hospodárske noviny. Vôbec to nie sú optimistické slová a prognózy. Najdesivejšie je práve prebiehajúce "ticho pred búrkou". "O svetovej ekonomike je však mimo špecializovaných médií takmer hrobové ticho. A pritom sa dejú neuveriteľné veci. Začnime energetikou. Akú cenu máte na zúčtovaní elektriny z minulého roka? Zhruba 60 až 70 eur za MWh. V Nemecku sa aktuálne predávajú kontrakty na budúci rok (nie spotové!) na 1 MWh za 350 eur. Zemný plyn sa roky predával pod 20 eur na MWh. Minulú zimu stál 50 eur, teraz sa predáva za 170 eur. A to ešte uvidíme, či sa o dva týždne opäť rozbehne tok cez Nord Stream," uvažuje ekonóm.

Nie je to len o energetike

Podľa Vlachynského to navyše vôbec nekončí u cien energií. "Prudko padajú ceny komodít, ktoré pomáhali aj našim oceliarňam či hlinikárňam aspoň čiastočne vyvážiť vysoké ceny energií. Kurz eura je v strmom páde a s ním aj naša globálna kúpyschopnosť," varuje.

"Vďaka vojne" si relativizujeme svoju nepohodu, prichádza nová éra

Vojna na Ukrajine má podľa Vlachynského aspoň jednu "výhodu", čo napísal so značnou dávkou irónie. "Utrpenie Ukrajincov nám pomáha relativizovať vlastnú nepohodu. Zatváranie plavární pre drahé energie je len muchou oproti životu v pivničnom kryte. Vyplakávanie nad politikou ECB, nemeckou kamikadze energetikou či rokmi populistického prejedania budúcnosti je lacnejšie ako plakanie nad mŕtvymi," skonštatoval Vlachynský.

Podľa neho by sa ľudia mali prichystať na "éru", akú sme tu vraj nemali 14 rokov. "Obdobie, keď hlavnú úlohu bude hrať zdravie verejných financií a zabránenie defaultu, uchránenie medzinárodných obchodných vzťahov a predídenie sociálnym nepokojom. Tie často vynášajú na vrchol moci to najhoršie, čo sa dá na ulici nájsť," dodal na záver.