Vláda rieši PLATY zdravotníkov: Má to háčik! Veľká sťažnosť sestier... stretnutie o nás bez nás, kto nás zastupuje?

BRATISLAVA - Po včerajšom zvyšovaní platov učiteľov dnes premiér Eduard Heger rokuje o zvyšovaní platov zdravotníkov. Stretnutie nebolo oficiálne oznámené, spomenul ho v komentári na sociálnej sieti. Rokovať má so šéfom Lekárskeho odborového združenia Petrom Visolajským. Má to však háčik, sestričky ani iní členovia stavovských organizácií na stretnutie prizvaní neboli.

Zdravotnícke organizácie, ktoré vyzvali k bezodkladnému predstaveniu návrhu zvýšenia platov zdravotníkov, k rokovaniam neprizvali. Spoločné stanovisko na sociálnej sieti zverejnila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Premiér rokuje na Úrade vlády s ministrom financií Igorom Matovičom.

Archívne VIDEO Odborári a vláda sa včera dohodli na zvyšovaní platov zamestnancov v štátnej službe a vo verejnom záujme vrátane učiteľov

O stretnutí sme sa dozvedeli z médií!

Týkať sa to má Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, odborových organizácií pri Záchrannej zdravotnej službe (ZZS) v Bratislave a ZZS Košice, Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov a Slovenskej komory fyzioterapeutov. "Zástupcovia stavovských organizácií upozorňujú, že doteraz neboli pozvaní na žiadne pracovné stretnutie, kde by bol predložený návrh na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov," uviedla komora na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB/Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

"Namiesto toho sa z médií dozvedáme informácie, že práve 14. júla sa má uskutočniť rokovanie o mzdách s predstaviteľmi vlády a zdravotníkmi, avšak bez zástupcov ich stavovských organizácií, ktoré zastupujú desiatky tisíc pracovníkov v zdravotníctve," píšu ďalej.

Kto dostal mandát nás zastupovať? Sme rozhorčení

"Preto sa pýtame – kto a od koho dostal mandát na naše zastupovanie? Ako je možné, že o tak dôležitej téme, akou sú mzdy pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, sa rokuje o nás bez nás?Alebo sa opäť rokuje len preto, aby sa rokovalo bez konkrétnych záverov? Sme rozhorčení zo spôsobu komunikácie, akú si zvolilo Ministerstvo zdravotníctva SR a Vláda SR a ktorá nie je znakom konštruktívneho dialógu vo vyspelých demokraciách," uviedli na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Boj o lepšie podmienky sme viedli roky

Rokovania už prebiehajú, a to bez účasti organizácií, ktoré tomu už nedokážu zabrániť. "Nepoznáme ich obsah a môžeme len dúfať, že budú v prospech všetkých zdravotníkov. Boj o lepšie podmienky zdravotníkov sme viedli dlhé roky, upozorňovali na najväčšie problémy zdravotníctva a postavenie jednotlivých profesií, bili na poplach pri odlive zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska a teraz bohužiaľ už päť mesiacov nestojíme kompetentným ani za to, aby si s nami sadli spoločne za jeden stôl," upozorňujú.

Galéria fotiek (5)

Informácie o údajnom navyšovaní miezd a pracovných stretnutiach sa dozvedeli sprostredkovane cez médiá. Podľa ich slov nevedia, čo je ich obsahom, prečo nebol dodržaný termín predstavenia návrhov do 30. júna, ako to pôvodne oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, komu ministerstvo a vláda údajné návrhy zasiela. "Bohužiaľ, ministri a členovia vlády rozohrali so zdravotníkmi veľmi podivnú hru, ktorej víťazom zatiaľ nevyzerá byť ani pacient, ani jeho ošetrujúci a liečiaci personál. Ostáva nám len veriť, že naše požiadavky budú zohľadnené," dodali.

Prezidentka kontaktovala Lengvarského

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (11. 7.) opätovne kontaktovala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského v súvislosti so zvyšovaním miezd zdravotníkov. Hlava štátu uviedla, že vníma problém odchodu zdravotníckeho personálu a odkladania zdravotníckych výkonov v niektorých nemocniciach. Požiadavky zdravotníkov na zvýšenie platu považuje za legitímne a správne. "Mám pocit, že odkedy som nastúpila do funkcie, hovorím s každým ministrom zdravotníctva (...), že pokiaľ nevyšleme jasný a hmatateľný signál personálnej stabilizácie v podobe zvýšenia miezd našim zdravotníkom, tak budeme mať vážny problém," skonštatovala.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Prezidentka sa stretla s Lengvarským už začiatkom júla, keď ju podľa jej slov uistil, že na rokovacom stole už leží realistický plán so scenármi zvýšenia miezd. Ministerstvá zdravotníctva a financií o zvyšovaní platov zdravotníkov naďalej rokujú, tento týždeň sa má rokovať pod gesciou predsedu vlády.

Rokovania prebiehajú na Úrade vlády

Rokovanie prebieha dnes na Úrade vlády. Premiér Eduard Heger na ňom chce predstaviť konkrétny návrh. Úrad vlády v priebehu tohto týždňa uviedol, že intenzívne komunikuje s Lekárskym odborovým združením a pracuje na tom, aby čo najskôr našli riešenie. Návrh zvýšenia platov mali pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a minister financií Igor Matovič.

Termín sa posúval a ponuku na zvyšovanie platov mal rezort zdravotníctva lekárom predložiť do konca minulého týždňa, uviedol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. "Aktuálne sme dostali prísľub, že ponuku nám predložia koncom tohto týždňa. Následne sa máme stretnúť a o návrhu rokovať," uviedol šéf odborárov minulý týždeň. "LOZ žiadnu oficiálnu ponuku od vlády, čo sa týka miezd, dodnes nedostalo. Oficiálna ponuka vlády nie je ani pre sestry," podotkol.

Lekári sú pripravení podať výpovede

Visolajský pripomenul, že ak vláda nezačne konať, lekári sú pripravení podať výpovede. "Okrem miezd lekári majú ďalších sedem požiadaviek, v ktorých zatiaľ nie je praktický posun," ozrejmil. Prezidentka Zuzana Čaputová vníma hrozbu hromadného odchodu lekárov ako vážne varovanie. Ochotu podať výpoveď v polovici júna deklarovalo približne 3000 lekárov z nemocníc. Štrajkovú pohotovosť ako reakciu na situáciu v zdravotníctve vyhlásili odborári v apríli, majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku.