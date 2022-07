Stančík a Marcinková si skočili do vlasov: Poslankyňa má už strašenia ľudí dosť! Kolegovi vytkla viacero vecí

Archívne VIDEO AKTUÁLNE Exšéf NAKA vypovedá na prokuratúre! VIDEO Slobodník sa rozhodol spolupracovať

Slobodník v utorok na súde v Pezinku podrobne opísal, ako mal naňho Norbert Bödör tlačiť, aby marili vyšetrovanie kauzy Technopol. V tej hrozilo stíhanie aj Mariánovi Kočnerovi. Bývalý policajný funkcionár je obvinený práve spolu s nitrianskym podnikateľom a ďalšími vysokopostavenými ľuďmi. S políciou spolupracuje už dlhšie.

Slobodník vypovedal aj o tom, prečo boli Peter Hraško a Robert Krajmer medzi prvými na mieste vraždy Kuciaka a Kušnírovej. Tvrdil, že ich tam poslal Tibor Gašpar so slovami "nie, že tam naši urobia nejaké hlúposti". Bödör sa mal o vraždu zaujímať aj po odchode Gašpara z polície. Podľa Slobodníka bolo jasné, že NAKA a políciu riadi práve nitriansky podnikateľ spolu s Tiborom Gašparom.

Stančíkov názor

Na slová Slobodníka na súde reagoval koaličný poslanec Andrej Stančík (OĽaNO). Ten tvrdí, že dnes sa na Slovensku deje niečo, čo by sa pred tromi rokmi mohlo zdať ako sci-fi. „Dochádza k očiste spoločnosti a pred spravodlivosťou neutekajú ani tie najväčšie ryby. Je to zmena paradigmy z mafiánskeho štátu na právny štát, ktorá sa vpíše do našich dejín. Pod ťarchou dôkazov a rozsudkov už aj samotný Fico upustil od konšpirácií o zlovestnej kabale Matoviča, Hamrana, Mikulca a Lipšica a chodí radšej tankovať do Maďarska a robiť z toho videjká. Dnes na súde bývalý vysokopostavený policajt Bernard Slobodník vypovedá o tom, ako mafia riadila políciu a ako donášali informácie zo živých spisov priamo capovi di tutti capi Ficovi,“ konštatoval Stančík.

Ako dodal, všetko sa deje vďaka zmeny vlády v marci 2020. Poukázal na predvolebné sľuby OĽaNO, v ktorých tvrdili, že nová vláda zabezpečí rozviazanie rúk vyšetrovateľom a orgánom činným v trestnom konaní. Podľa jeho slov im však len málokto veril. „O to väčšmi sú tieto procesy dnes prekvapením, no my sme verili, že v polícii, prokuratúre a v súdnictve sú odvážni a čestní ľudia, ktorí len čakajú na to, aby mohli robiť svoju prácu bez politickej stopky. Mafia ale spraví všetko preto, aby sa vrátila a pripravuje každému, kto sa jej postavil, tvrdú pomstu. A prepáčte, no ja odmietam tú tézu projektantov lepších zajtrajškov, že ľudia, ktorí 20 rokov tomuto systému slúžili a vyšli z neho budú dnes pod iným marketingovým subjektom iní. Akosi mi lepšia grafika a krajšie úsmevy nestačia k tomu, aby som v to uveril,“ uviedol poslanec s tým, že koalícia by sa mala sústrediť na hľadanie cesty a zmieru, aby dovládla do konca. „Nádej zhasína posledná,“ uzavrel.

Kritika Marcinkovej

Na jeho slová následne pod statusom reagovala koaličná poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková. Tá poukázala na to, že parlament nebol schopný vydať Roberta Fica na väzobné stíhanie, o ktoré plénum žiadal prokurátor. Na schválenie chýbali dva hlasy – konkrétne Romany Tabák a Kataríny Hatrákovej, ktoré sa hlasovania alebo zdržali, alebo nehlasovali. Následne za hlasovanie boli vylúčené z klubu OĽaNO. Marcinková pritom poukázala na to, že strana SaS pri hlasovaní nezaváhala.

„Horíme v boji za spravodlivosť, ale kľúčové reformy odvolacích súdov Márie Kolíkovej niektorí členovia koalície stopili, a znova dodám, SAS v tomto nezaváhala. Chýba mi kontinuita v tom boji za právny štát. A pravda. Sme rodina je veľkým bojovníkom za spravodlivosť, keď odmieta zmenu paragrafu 363, však? Na nich sa bude dať pri očiste ďalej spoľahnúť,“ upozornila Marcinková. Ako dodala, rôznych fráz a strašenia ľudí už má dosť a podľa jej slov potrebujeme na Slovensku slušnú a spoľahlivú vládu, ktorá sa síce podľa jej slov dá vyskladať aj zo súčasnej koalície, ale nie kompletne. „A na spoľahlivú zostavu v parlamente, nuž, na to nemáme, ale aspoň tej vládnej špičke by sme pomôcť mohli,“ uzavrela.