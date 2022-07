Prezidentka by mohla podnet pre Matovičov balík podať ešte tento týždeň: S Hegerom sa stretne čoskoro

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová by mohla podať ešte tento týždeň podnet na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s tzv. protiinflačným balíkom z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), ktorý Národná rada (NR) SR opätovne schválila aj po jej vetovaní.

Ozrejmila, že ÚS požiada aj o pozastavenie účinnosti namietaných častí v prípade, ak nestihne rozhodnúť do 1. januára 2023, keď by mali nadobudnúť účinnosť. "Podanie je vypracované, ešte si ho chcem dôkladne pozrieť, aby som si bola istá, že je vypracované najlepším možným spôsobom," povedala hlava štátu v utorok novinárom. Ako možný termín podania vidí štvrtok (14. 7.) alebo piatok (15. 7.). Okrem procesných výhrad, ako sú nedostatky v legislatívnom procese, uvádza v podaní podľa vlastných slov aj hmotnoprávne výhrady.

Protiinflačný balíček v rámci novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa ráta so zavedením príspevku na voľnočasové aktivity detí, zvýšením daňového bonusu i prídavkov na dieťa. Náklady majú byť kryté nielen zo zvýšených príjmov štátu a rezervy štátneho rozpočtu, ale aj časťou prostriedkov určených pôvodne pre samosprávy.

Prezidentka legislatívu vetovala v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Zároveň upozornila na negatívny dosah, ktorý bude mať legislatíva na ekonomickú stabilitu a fungovanie samospráv.

Prezidentka sa s premiérom stretne v závere tohto alebo v úvode budúceho týždňa

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa chce premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pýtať na ďalšie fungovanie vlády. K situácii v koalícii sa vyjadrí po stretnutí s ním. To by sa podľa jej slov mohlo konať v závere tohto alebo v úvode budúceho týždňa. Povedala to médiám počas návštevy hornonitrianskej bane Cigeľ.

"To, čo ma zaujíma, je funkčnosť vlády, pretože všetky krízy, ktorým čelíme, nemajú prázdniny. Zároveň čelíme vnútropolitickej kríze. Veľmi ma zaujíma, aká je jeho vízia, jeho pohľad na ďalšie fungovanie vlády," ozrejmila prezidentka. Nepovedala, či vníma ako najväčší problém v koalícii ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). K situácii sa vyjadrí po stretnutí s predsedom vlády.

Hlava štátu si všimla, že komunikácia medzi koaličnými partnermi prebieha na sociálnej sieti či cez médiá. "Nechám na nich, aby si toto vzájomne vysvetlili. Nemám dôvod vstupovať do ich hádok," uzavrela.

Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií Matoviča. SaS minulý týždeň vypovedala koaličnú zmluvu, požaduje vypracovanie novej do konca augusta a odchod Matoviča z vlády. OĽANO požiadavku odmieta. SaS avizovala, že pri nenaplnení jej podmienok podajú ministri zo strany demisiu. Matovič hovorí, že liberáli takto v septembri povalia vládu. Podľa SaS však ich demisia nebude znamenať pád vlády, predčasné voľby a ani koniec koalície.