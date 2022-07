SaS vs. OĽaNO: Spor pokračuje! Je dohoda vo hviezdach? Ďalšia drsná prestrelka, list premiérovi a kritika politológa

Ten sa však postavil aj s hnutím OĽaNO na stranu Matoviča a jeho odchod z vlády odmieta. Liberáli na svojich zatiaľ zverejnených požiadavkách trvajú a ďalšie by mali doručiť premiérovi začiatkom tohto týždňa. Potom, čo Matovič odmietol účasť v diskusnej relácii, opäť využil priestor na sociálnych sieťach.

Archívne VIDEO Strana SaS vypovedala koaličnú zmluvu! Premiérovi dali ultimátum, inak ich ministri podajú demisiu

Ide zatiaľ o najvážnejšiu koaličnú krízu

Niet pochýb, že verejnosť už má dosť neustálych prekáračiek a naťahovania medzi lídrami strany Sloboda a solidarita a hnutia OĽaNO. Napätá atmosféra je medzi nimi prakticky už od začiatky. Aj vláda má za sebou nejednu krízu, no táto je závažnejšia než ostatné. Každý z nich si ide svoju pravdu a každý z nich má problém s niečím konkrétnym.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Tentokrát však koaličná kríza nešla „do stratena“ a ani neskončila dobrovoľnou obmenou v poste. Ako už uviedlo OĽaNO v stanovisku na čele s premiérom Hegerom, raz už ustúpili, teraz to v pláne nemajú. Dve požiadavky sú jasné, premiér dostane na rokovaniach, ktoré by mali prebiehať počas leta, ďalšie.

List premiérovi a stretnuntie s prezidentkou

Liberáli včera poslali list premiérovi a trom koaličným partnerom, v ktorom zopakovali svoje výhrady, vymenovali porušenia koaličných dohôd a uviedli, že sú kedykoľvek pripravení rokovať o návrhu novej koaličnej zmluvy, pretože ich prioritou je ostať vo vláde. „My sme koalíciu opustili, pretože nevidíme žiaden zmysel v ďalšom fungovaní, naopak, vidíme mnoho problémov. Zároveň hovoríme, že sme pripravení sa dohodnúť na novej koalícii s novou zmluvou," skonštatoval ešte cez víkend Sulík.

Archívne VIDEO OĽaNO po mimoriadnom predsedníctve: So SaS nás toho viac spája ako rozdeľuje

Premiérovi Hegerovi sa však nepáčilo, že list Sulík sprístupnil aj verejnosti. „Prekvapilo ma, že osobný list, ktorý som dnes obdržal od Richarda Sulíka cez chatovaciu aplikáciu Signal, predseda SaS vzápätí zverejnil na sociálnej sieti. Prekvapilo ma to o to viac, že sám Richard povedal, že mi stanovisko odovzdá osobne,“ reagoval. V liste však sulíkovci neprezradili nič nové, neverejné mali byť len konkrétne podmienky.

Galéria fotiek (10) Zdroj: FB / Eduard Heger - predseda vlády

Heger to však nepovažuje za zodpovedný a korektný postup. „Napriek tomu, ako predseda vlády a človek, ktorému záleží na prosperite a demokratickom vývoji Slovenska, budem pokračovať v snahách o vyriešenie tejto koaličnej krízy a pokračovaní štvorkoalície,“ dodal.

Menšinová vláda vyzerá čoraz reálnejšie

O scenároch sme už písali v predchádzajúcom článku. Po víkendových vyjadreniach Sulíka však možnosť menšinovej vlády vyzerá zatiaľ pomerne reálne, ak by nedošlo k dohode. Šéf parlamentu Boris Kollár už začal navyšovať počty svojho klubu. SaS bola po odchode poslancov zo strany Za ľudí druhou najsilnejšou koaličnou stranou. Mohla si tak teoreticky v podmienkach nárokovať aj na post šéfa parlamentu. Keďže ku Kollárovi prešli traja poslanci – Romana Tabak, Ján Krošlák (obaja exOĽaNO) a Jozef Šimko (exĽSNS), ostáva hnutie Sme rodina druhým najsilnejším klubom s 20 poslancami.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šéf liberálov cez víkend zopakoval, že v prípade ich odchodu z postov ministrov nedôjde k povaleniu vlády. „Vláda bude normálne fungovať ďalej, možno bude menšinová, možno bude mať väčšinu,“ doplnil. Ako to dopadne, podľa neho závisí od koaličných partnerov. Ak by mali fungovať v trojkoalícii ako menšinová vláda, aktuálne by mali 72 poslancov.

Podľa politológa Juraja Marušiaka nehrozí, že by sa Matovič rozhodol odísť pre dobro koalície sám. „Je jasné, že Matovič dobrovoľne nebude ochotný odísť, zrejme by mu vyhovoval scenár menšinovej vlády,“ zhodnotil ešte minulý týždeň pre Topky s tým, že by mohol nastať scenár menšinovej vlády a paralyzovaného parlamentu.

Bolo ultimátum dobrým krokom?

Sulík zdôraznil, že je pripravený prijať každú alternatívu. V prípade, ak ako minister hospodárstva skončí, vráti sa do parlamentu. Zároveň odmietol, že mu ide o predčasné voľby a ako šéf chce priviesť stranu do riadnych volieb. Deklaroval, že aj keby bola SaS v opozícii, je pripravená naďalej podporovať kvalitné návrhy koalície.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

Bol však odchod z koalície a ultimátum dobrým krokom zo strany SaS? OĽaNO sa v jednom z víkendových status bránilo tým, že oni nie sú tí, ktorí dávajú ultimáta. „Ak chce SaS odísť z vlády, mohla to urobiť galantne a ešte pred prázdninami. Ale im sa z koalície pochopiteľne nechce, SaS totiž nepríde len o ministrov, ale odchodom z koalície by mala prísť aj o všetkých štátnych tajomníkov, vedúcich rôznych úradov, nominantov v podnikoch so štátnym vplyvom,“ uviedol pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Po ich odchode by totiž podľa neho mala zvyšná koalícia týchto ľudí odvolať, keďže pobyt v opozícii by mala SaS vnímať so všetkými konzekvenciami. „A potom bude na mieste položiť si otázku, načo voliť zas a znovu SaS, keďže jej charakteristickým znakom je rozbíjanie každej vlády, v ktorej sú zastúpení. Vládnutie nie je prechádzka ružovou záhradou, ale neustálym bojom. A SaS tento boj opäť vzdáva, čo jej volič môže v najbližších voľbách znovu zrátať,“ uviedol.

Liberáli sú ochotní v septembri povaliť ďalšiu vládu

Ďalšia spomínaná roztržka sa začala ešte piatkovým statusom Igora Matoviča. Mafia urobí aj nemožné, aby „pomohla“ 1. septembra protikorupčnú vládu povaliť, napísal. „Uvoľniť Fica, Pellegriniho a spol. zo zovretia NAKA stojí za to. 26 miliárd eur z eurozdrojov lákavých na rozkradnutie v nasledujúcich 5 rokoch stoja za to... prejsť im cez rozum stojí za to tiež,“ napísal líder OĽaNO a minister financií.

Galéria fotiek (10)

V sobotu ešte pritvrdil a hovoril o Goebbelsovskej lži a zopakoval, že liberáli sú ochotní v septembri povaliť ďalšiu vládu. Podľa neho opakujú „ako papagáji“, že šéf rezortu financií rozvrátil protiinflačným balíčkom verejné financie. Jeho rétorika je však takisto zakaždým rovnaká. „Po desiatich mojich rokovania s SaS a následných štyroch rokovaniach celej koalície o pomoci rodinám, sme to tri strany s SaS vzdali,“ zopakoval.

Vzduch sa dal krájať

Koaličné strany podľa Matovičových slov prestalo baviť ich počúvať. „Oznámili sme SaS, že, parafrázujem, prepáčte, ale s vašim prístupom sa nedokážeme stotožniť. Odmietame nechať rodiny s nezaopatrenými deťmi napospas osudu a inflácii a rozhodli sme sa Rodinný balíček pomoci rodinám predložiť do vlády,“ uviedol Matovič s tým, že následne si od liberálov a Sulíka vypočuli všetko možné vrátane vulgárnych nadávok.

Galéria fotiek (10)

„Vzduch sa dal krájať,“ uviedol a zopakoval scenár, ktorého sme boli svedkami. Sulíkovci nakoniec balík pustili s tým, že ho nepodporia, ale nebudú ho vetovať. „To znamená, že je lož tvrdenie SaS, že sme ho presadili napriek vôli SaS. Ak by ho chceli zablokovať, nedávali by nám súhlas a hlavne by ho vetovali,“ napísal Matovič.

Galéria fotiek (10)

Zároveň dali podľa neho sulíkovci verejný prísľub, že ak by balík presadili s pomocou opozičných hlasov, nešlo by o porušenie koaličnej zmluvy. Vraj malo ísť o ústupok. „To znamená, že je lož tvrdenie SaS, že sme tým, že za rodinný balíček hlasovali aj poslanci z opozície, porušili dohodu. Zrejme nepočítali s tým, že sa nájde niekto v opozícii, komu nešlo o to, kto to predkladá, ale čo predkladá,“ obhajoval sa minister financií.

Je za tým vyššia hra...

Matovič dodal, že je za tým určite niečo väčšie. „Vyššia hra, o čom nikto z nás ani netuší. Dohoda s niekým, komu tretie povalenie vlády SaSkou mimoriadne vyhovuje. Lebo postaviť zdôvodnenie na rozvrate verejných financií rodinným balíčkom a navyše s fašistami je len jedna bohapustá Goebbelsovská lož...,“ napísal. „A žiadať pri tom niečo, o čom bol vopred upozornený, že narazí, svedčí skôr o tom, že plán je dávno urobený a 1. septembra SaS povalí už tretiu vládu, ktorej je súčasťou,“ dodal a posťažoval sa aj na formu, akou o jeho balíčku médiá informovali.

Galéria fotiek (10)

Takáto komunikácia nie je hodná ministra, no nie je to prekvapenie

Takáto komunikácia nie je podľa politológa hodná ministra financií, no nie je ani žiadnym prekvapením. „V tomto sa podobá na Ľuboša Blahu zo Smeru či iných politikov s prízemnou a infantilnou komunikáciou. Ale Igor Matovič je učebnicovým príkladom populistu, preto jeho prízemné vyjadrenia vôbec neprekvapujú,“ uviedol.

Na takýto štýl sú u Matoviča mnohí zvyknutí. „Ide o prirodzenú reakciu Igora Matoviča, ktorá u neho nie je ničím výnimočným. Namiesto hasenia konfliktu, prilieva do ohňa olej. Takto to fungovalo doteraz a takto to funguje naďalej. Bez najmenšieho záujmu o sebareflexiu,“ skonštatoval Štefančík.

Matovič potvrdzuje, že z vlády musí odísť

Strana SaS v reakcii na Matovičove vyjadrenia uviedla, že považuje jeho slová o páde vlády či predčasných voľbách za potvrdenie, že požiadavka na jeho odchod z funkcie, je opodstatnená. „Každá riadna vláda musí mať dôveru parlamentu, teda aspoň 76 poslancov. My sme pripravení poskytnúť všetkých 19 poslancov pri obmene jedného postu vo vláde,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Topky/Maarty

„Ak nebudú mať strany OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí záujem o ďalšiu spoluprácu s SaS, môže sa trojkoalícia v parlamente opätovne oprieť o podporu ĽSNS a poslancov, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke tejto strany. Za SaS môžeme deklarovať požiadavku, že z novej koaličnej zmluvy musí tiež vyplynúť istota, že vládna koalícia s extrémistami nekšeftuje a ani nelaškuje,“ uviedol šéf liberálov.

Odchod štyroch ministrov neznamená pád vlády ani predčasné voľby

Strana SaS pripomína, že odchod jej štyroch ministrov z vlády nebude znamenať ani pád vlády, ani predčasné voľby a ani koniec koalície. „Sme stále presvedčení, že ak nebude historicky najnedôveryhodnejší politik Igor Matovič vo vláde, politická a aj spoločenská situácia sa upokojí. Chápeme, že nie je jednoduché pozrieť sa pravde do očí a ľahšia cesta je obviňovať koaličného partnera z výmyslov a opakovane o ňom klamať,“ doplnil podpredseda SaS a minister školstva Branislav Gröhling.

Nie sme to my, kto dáva ultimáta

To však nebolo všetko. Strana OĽaNO na svojom profile na Facebooku v nedeľu zverejnila ďalšiu reakciu. „Nie sme to my, kto si dáva ultimatívne požiadavky. Nie sme to my, kto sa tvári, že s ním nikto nič nekomunikuje a pritom sám odchádza od rokovacieho stola. Bez rozhovorov, návrhov alebo pripomienok. A nie sme to my, kto dokolečka omieľa rovnaké klamstvá o hlasovaní s fašistami a rozvracaní verejných financií,“ zopakovali s tým, že Sulík mohol ovplyvniť mnoho vecí inak.

IDEME FÉROVO A ROZHODNE 👉 Nie sme to my, kto si dáva ultimatívne požiadavky. Nie sme to my, kto sa tvári, že s ním... Posted by OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti on Sunday, July 10, 2022

„Dnes predseda SaS namiesto rokovania s ostatnými koaličnými stranami obieha ako kométa všetky médiá. Žiaľ, ohovára, šíri ďalej nepravdy a útočí na nás,“ uviedol a opäť sa sťažoval na médiá. „Predseda SaS od začiatku bije do vlastnej vlády. Torpéduje rozhodnutia, riešenia, aj rokovania. Je dokonalou opozíciou vo vlastnej koalícii. Robil to v pandémii, kríze a robí to aj teraz. A jediným cieľom je ponížiť a zlikvidovať Igora a OĽaNO, pretože sme najväčšou konkurenciou jeho strany,“ uviedlo hnutie.

Bude ešte možná dohoda?

Je však ešte po všetkých vyjadreniach a útokoch možná dohoda, ak ani jedna zo strán aktuálne ustúpiť neplánuje? Či táto rétorika poškodí rokovanie, uvidíme až o niekoľko týždňov. „Matovič poškodil verejné financie okrem iného aj celoplošným testovaním alebo očkovacou lotériou. A možno by sa našli aj iné jeho rozhodnutia, ktoré boli skôr emocionálne ako racionálne. Na druhej strane, ak SaS chcelo OĽaNO kritizovať, malo si najskôr uplatniť právo veta. Ak by to bolo porušené, kritika by bola namieste,“ zhodnotil Štefančík.