Letná tragédia na kopci Soroška: Vinník z miesta nehody ušiel, druhý vodič (†55) po náraze zomrel!

archívne video

"Podľa doterajších zistení doposiaľ nestotožnený vodič viedol včera krátko po 18.00 h osobné motorové vozidlo značky Citroën Xsara Picasso po štátnej ceste I/16 v smere z Košíc do Rožňavy, avšak v tiahlej ľavotočivej zákrute na horskom priechode Soroška z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde pravou prednou časťou vozidla narazil do ľavej prednej časti protiidúceho osobného motorového vozidla značky Ford Focus, ktoré šlo v smere z Rožňavy do Košíc," priblížila. Okrem vodiča vozidla Ford, ktorý utŕženým zraneniam na mieste podľahol, utrpeli jeho 46-ročná spolujazdkyňa a 19-ročný spolujazdec zranenia s predpokladaným časom liečenia a práceneschopnosti viac ako 42 dní.

Galéria fotiek (3) Dopravná nehoda pri Soroške si vyžiadala jeden život.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR- Košický kraj

Viac ako sedem dní sa zo zranení bude liečiť 18-ročná spolujazdkyňa. Prítomnosť alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok u nebohého vodiča zistí nariadená pitva. "Vec po zadokumentovaní za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, ktorý začal trestné stíhanie za trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví," doplnila Ivanová. Okolnosti, ako aj presnú príčinu dopravnej nehody budú ďalej vyšetrovať rožňavskí dopravní policajti.