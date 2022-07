SaS zverejnila porušenia koaličnej zmluvy: Bolo ich vyše 580! Problémový nie je len Matovič, ODKAZ Kollárovi

Podrobné údaje zverejnila ešte včera na svojej sociálnej sieti šéfka zdravotníckeho výboru a poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. Koaličnú zmluvu vypovedali liberáli podľa ich slov preto, lebo sa nechcú ďalej podieľať na návrate Roberta Fica, ktorému "Igor Matovič svojim štýlom politiky a rôznymi "atómovkami" dláždi cestu".

VIDEO Strana SaS vypovedala koaličnú zmluvu! Premiérovi dali ultimátum, inak ich ministri podajú demisiu

Problémový nie je len Matovič, ale viacerí koaliční poslanci

"Problémový ale nie je iba Igor Matovič. Viacerí koaliční poslanci sa vôbec nerozpakujú pravidelne a ostentatívne hlasovať za návrhy opozičných kolegov. Niekedy je to jeden poslanec, niekedy dva hlasy, inokedy celé kluby a už sme tu mali aj koordináciu poslancov Sme rodina a OĽaNO, vďaka čomu prešiel zákon poslanca Šimka, ktorý prišiel do NR SR na kandidátke ĽSNS," zhodnotila Bittó Cigániková.

Hlasovať s opozičnými návrhmi nedovoľuje ani koaličná zmluva a podľa SaS ani zdravý rozum. "Hlasovať s opozíciou na úkor koaličného partnera je cesta do pekla," uviedli liberáli s tým, že ak je opozičný návrh dobrý a hodný podpory niektorej koaličnej strany, môže sa tak udiať len po dohode s ostatnými partnermi. "Už sa udialo aj to, že celá koalícia po dohode hlasovala za návrh opozície a je to úplne v poriadku," uviedli.

Porušení koaličnej zmluvy bolo vyše 580

Tých prípadov, kedy koaliční poslanci hlasujú za návrhy opozície, je ale príliš veľa a je to podľa Cigánikovej jeden z dôkazov, že koalícia nefunguje dobre. "Zrátali sme to a vyšlo nám, že takýchto porušení Koaličnej zmluvy bolo až 581 (z toho 330 Sme rodina a 189 OĽaNO). Nejaká časť hlasovaní je, samozrejme, chybou hlasujúceho alebo zariadenia," uviedla.

"Ak sme hlasovali za návrhy opozície my, bolo to po tom, ako sme sa nemohli pozerať na to, že všetci okolo hlasujú s fašistami a my nemôžeme podporiť ani rozumné návrhy. Tak sme to pri pár návrhoch poslanca Valáška urobili," obhajovala postup liberálov Bittó Cigániková. "To, čo predvádzajú niektorí kolegovia, je ale úplne iná liga. A takto to fungovať ďalej jednoducho nemôže," skonštatovala.

Poslankyňa SaS verím, že po podpise novej koaličnej zmluvy, sa okrem mena ministra financií zmení aj toto. "PS: Pozdravujem Sme rodina, ktorí sa tvária, že sa ich to netýka. Pritom majú najviac porušení a prechádza im to len preto, lebo poslušne hlasujú za každú Igorovu narýchlokvasenú hlúposť," dodala