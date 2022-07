AKTUÁLNE Očkovanie vakcínou od Moderny sa KONČÍ: Máte poslednú možnosť na registráciu!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Máte poslednú možnosť! Ministerstvo zdravotníctva pozýva všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o očkovanie vakcínou Spikevax od výrobcu Moderna, aby sa na prvú dávku zaregistrovali do nedele 10. júla 2022. Prvou dávkou sa bude očkovať len do konca júla. Druhou a posilňujúcou do konca augusta.