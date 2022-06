Sulík predstavil Kilečko 3: Ďalšie zlepšenie podnikateľského prostredia! Balíček má takmer 300 opatrení

BRATISLAVA - Vicepremiér a minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) za účasti štátneho tajomníka Jána Oravca predstavil tretí balíček na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. tretie podnikateľské kilečko, a to s takmer 300 opatreniami.

Po prvých dvoch tak prichádza ďalšie kilečko, ktoré by malo s vyše 300 opatreniami opäť zlepšiť podnikateľské prostredie. Sulík sa vyjadril aj k záhadnému oznamu Igora Matoviča. Nič konkretizovať nechcel s tým, že aj on niečo zajtra oznámi. Bližšie detaily nie sú známe.

Kilečko 3 s 300 opatreniami

"S radosťou oznamujem verejnosti, že ideme do boja s ďalším balíčkom opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. kilečkom. V roku 2020 sme mali Kilečko 1, keď nakoniec prišlo 115 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia. Začiatkom tohto roka, po dlhej a náročnej fáze vyjednávaní s ostatnými rezortami a po dlhej fáze príprav, sa nám podarilo realizovať Kilečko 2, kde bolo 198 opatrení," priblížil Sulík.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

"Dnes predkladáme Kilečko 3, máme tam dokopy 285 opatrení, s ktorými teraz začneme navštevovať jednotlivé rezorty. Opäť to budú vyjednávania na niekoľko mesiacov. Teší ma, že nášmu zámeru prisľúbil osobnú podporu aj premiér Eduard Heger (OĽANO)," oznámil minister hospodárstva.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

Opatrenia nespôsobujú nárok na štátny rozpočet a dajú sa rýchlo realizovať

Sulík pripomenul, že opatrenia "kilečká" majú spoločné to, že nespôsobujú nárok na štátny rozpočet a zároveň sa dajú rýchlo realizovať. Podľa Oravca je v treťom balíčku snaha o "rozvoľňovanie reglementácie živností". "Jedným z opatrení napríklad je, aby tlmočníctvo a prekladateľstvo prešlo zo zoznamu viazaných do zoznamu voľných živností. Existuje napríklad povinnosť obnovovať certifikát e-Kasy, v súčasnosti sú to dva roky, návrh v treťom kilečku je predĺžiť jeho platnosť na päť rokov," spresnil Oravec.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Maarty

Veľká časť opatrení tretieho kilečka sa podľa Oravca týka pracovnoprávnej legislatívy. "Chceme umožniť, aby sa dohody o vykonaní práce vykonávaných mimo pracovného pomeru mohli uzatvárať na dobu neurčitú s tým, že zostane zachovaná podmienka v rozsahu maximálne 350 odpracovaných hodín ročne," doplnil Oravec. Tretie kilečko chce podľa neho odstrániť aj povinnosť kuriérov absolvovať hygienickú skúšku, ak ide o konečnú donášku potravín.