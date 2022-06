Malý Sebastián po liečbe v USA: Problémy s návratom! Hrozí im nelegálny pobyt, žiadosť o vládny špeciál

BRATISLAVA/BOSTON – Malý Sebastian trpí od narodenia závažnými zdravotnými problémami, s ktorými mu mala pomôcť nákladná liečba v americkom Bostone. Rodina peniaze nemala, pomohli im však iní. Potrebná suma sa vyzbierala vďaka finančnej zbierke, vláda im zasa na let do USA poskytla vládny špeciál. Po viac ako roku však nastal čas na návrat na Slovensko a s ním sa nastolila opäť aj otázka prepravy. Tá sa ukázala ako veľký problém. Rodinu tlačí čas, keďže im končia víza.

Príbeh malého Sebastiána obletel už celé Slovensko. Chlapček od narodenia bojuje so zdravotnými problémami. Zlyháva mu dýchanie a jeho stav komplikuje aj mäknutie priedušnice. Nádej im svitla iba pred pár mesiacmi. Bola ňou nákladná operácia v Spojených štátoch amerických, ktorú poisťovňa neuhrádza.

Začal sa tak boj o každé euro. Matke chorého chlapca sa však v krátkom čase podarilo vďaka príspevkom od ľudí vyzbierať dostatok peňazí. Tým však problémy nekončili. Potrebné bolo ešte vybaviť mnoho vecí vrátane prepravy. Komerčné spoločnosti ich mali odmietnuť, na súkromný let zasa nemali peniaze. Situáciu nakoniec vyriešil štát - poskytol im vládny špeciál. Rodina odletela do USA koncom apríla minulého roka, kde Sebastián absolvoval niekoľkomesačnú liečbu. Po viac ako roku však nastal čas návratu. Rodine totiž k 30. júnu 2022 končí povolenie na pobyt. Otázka však bola, ako sa dostať na Slovensko.

Ako uvádza facebooková stránka Sebastian – náš najväčší bojovník, matka oslovila obrovské množstvo komerčných leteckých spoločností, "postupne jej však prichádzali zamietavé odpovede, niekde to bolo obmedzene množstvom kyslíka na palube, niekde vekom, niekde neprevážali vôbec ľudí s tracheostómiou... Záver bol však jednoznačný, Sebiho žiadna komerčná spoločnosť na palubu nevezme.“

Miroslava sa teda obrátila na spoločnosti, ktoré realizujú medicínske transporty. Na tento účel bola tiež realizovaná zbierka, no napriek tomu mala matka opäť naraziť na problém s financiami. Okrem toho, že sú ich ceny príliš vysoké, Miroslava mala na krku aj dlh v nemocnici. Na rad tak prišla prosba adresovaná našej vláde. V tomto bode sa však situácia zamotala. „Odpoveď bola, že sa pokúsia nájsť riešenie. Rada by som pripomenula, že to sa uskutočnilo približne začiatkom mája. Čas plynul a odpoveď neprichádzala, stále sa to ´riešilo´, v podstate s Mirkou nikto nekomunikoval, aj keď ona sa snažila,“ opísala na stránke Spolu to dokážeme situáciu jej administrátorka Jana Brehovska.

O pomoc žiadala aj štát

Tri týždne pred koncom povolenia na pobyt sa im mala preto zúfalá Miroslava, ktorá stále rátala aj s možnosťou cestovať súkromným transportom, ozvať s tým, že peniaze na transport stále nemajú. „Vtedy sme urobili výzvu, či dokážeme vyzbierať za jeden týždeň 70 000 eur. Nikto už veľmi nepočítal, že by teda vláda pomohla. Platba za transport mala byť uhradená 20.6. aby sa zaručilo, že Sebi stihne odísť do 30.6. Tu však zase zaúradoval Sebiho zdravotný stav a Sebi ochorel. Zrazu nebolo jasné, či bude môcť vôbec letieť v tak krátkom čase a tak sa platba odložila,“ uviedla.

V hre bol zároveň stále aj návrat vládnym špeciálom, keďže mali informácie, že sa situácia „rieši“, no konkrétne informácie Miroslava nemala. S platbou za súkromný prevoz tak vzhľadom na všetky okolnosti čakala. Ak by si nemusela hradiť súkromnú prepravu domov, peniaze mohla použiť na zaplatenie nákladov v nemocnici. Keď preto dostala odpoveď, že vláda s transportom pomôže, neskrývala radosť. Tá však mala trvať len krátko. „Nakoniec vláda nemôže zabezpečiť transport, pretože sme sa Sebimu vyzbierali my, pretože podľa nich prebehla zbierka na transport,“ uviedla.

Výsledkom malo byť to, že transport nebol zaplatený včas a rodina tak nestíha odísť do 30. júna. Miroslava musela začať vybavovať žiadosť o predĺženie pobytu v USA a riešiť tiež otázku bývania, keďže súčasné ubytovanie majú tiež len do konca mesiaca. „Pomedzi všetky tieto starosti rieši ponuky na prepravu. Oslovila už 27 spoločností, od 2/3 nemá ešte odpovede a aktualizované ponuky. Následne sa s nimi bude musieť spojiť aj telefonicky kvôli vyrokovaniu možnej zľavy. Ak sa pýtate, či to má zmysel vypisovať všetkým 27 firmám, tak má. Rozdiel v cenách je aj 70-tisíc eur. A všetko, čo sa ušetrí, použijú následne na zaplatenie nemocnice za máj,“ dodala Brehovska.

Ministerstvo je pripravené pomáhať

Ministerstvo zdravotníctva, ktoré je podľa vlastných slov s rodinou v kontakte, však tvrdí, že mama malého pacienta ešte 11. júna deklarovala, že má záujem zabezpečiť si prepravu na Slovensko prostredníctvom medicínskeho transportu.“Darcov požiadala, aby jej na tento účel posielali finančné prostriedky na transparentný účet. 20. júna deklarovala, že vyzbierala finančné prostriedky potrebné na objednanie a uhradenie medicínskeho transportu na Slovensko,“ reagoval pre Topky.sk tlačový odbor ministerstva.

Nakoľko si mama podľa nich nebola istá, či môže uvedené prostriedky použiť na úhradu transportu, ministerstvo jej poskytlo stanovisko, že prostriedky je možné použiť aj na tento účel. „Mama Sebastiána tento týždeň potvrdila zámer, že si transport zariadi vo vlastnej réžii. Po návrate rodiny na Slovensko je ministerstvo naďalej pripravené byť nápomocné pri riešení zdravotného stavu malého Sebastiána,“ dodali.