Čo robiť pred odchodom na dovolenku? Polícia upozorňuje: Takto nedáte šancu zlodejom!

Ľudia by tiež nemali o odchode na dovolenku informovať na sociálnych sieťach ani nechávať kľúče na "dohovorených" miestach ako v kvetináčoch či pod rohožkami. "Svoje obydlie si môžete zabezpečiť aj kvalitnými mechanickými prostriedkami, ktorými sú napríklad kvalitné okná, dvere a zámky, mreže, zosilňujúce fólie na sklenené časti dverí a okien, bezpečnostné sklá a elektronické zabezpečovacie systémy," uviedla hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová.

Podľa jej slov bezpečnosť zvýši aj zdanie, že v príbytku niekto je. To sa dá vytvoriť využitím elektronických spínacích zariadení, ktoré podľa nastavenia na určitý čas rozsvietia svetlá, zapnú rádio či televíziu. Ďalšou možnosťou je pripojenie obydlia na pult centralizovanej ochrany Policajného zboru.

Ak občania nechávajú doma svoje vozidlo, polícia odporúča zaparkovať ho na bezpečnom mieste. Môže to byť v garáži, v dvore za oplotením alebo na súkromnom pozemku u známych. "Ak takú možnosť nemáte, odporúčame vozidlo zaparkovať na frekventovanom mieste, kde sa pohybuje viac ľudí," ozrejmila Bárdyová. V autách by sa nemali nachádzať veci, ktoré by mohol zlodej speňažiť.