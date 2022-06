Prečo Volodymyr zabil svoju spolužiačku Mariiu (†21)? Šokujúca spoveď obvineného: Zbabraná skúška!

Mariia, ktorá pochádzala z Ukrajiny, študovala v Bratislave prvý rok. Podľa spolužiakov mala porobené aj všetky skúšky. V izbe na bratislavských internátoch Mladá Garda ju našiel jej spolužiak, 22-ročný Volodymyr. Ten sa nakoniec priznal k tomu, že mladú ženu zadusil. Volodymyr údajne trpí psychickými problémami a pred sudcom vypovedal, že práve tie môžu za to, že Mariiu zavraždil.

Mariia mu vraj nedala odpísať na skúške, ktorú ona spravila a Volodymyr nie. Potom mu neodpovedala na správy. To ho malo nahnevať a tak sa za ňou vybral osobne, aby si to s ňou vydiskutoval, píše sa v uznesení, ktoré má k dispozícii portál cas.sk. Keď za ňou prišiel, mali sa pohádať a Ukrajinec ju začal škrtiť.

"Najprv ju škrtil na posteli a keď ju pustil, poškodená začala kričať, že čo robí, že ju zabije, začala sa brániť, poškrabala ho na krku, načo ju obvinený položil na zem, oboma rukami ju začal dusiť na krku, asi minútu až dve, kým sa prestala brániť a nič nevravela. Pustil ju, až keď nebolo badať známky života," píše sa podľa portálu v uznesení. Šokujúce je, že mŕtve telo svojej kamarátky zakryl dekou a predtým jej vyzul ponožky. Na izbe bol asi hodinu a rozmýšľal, ako zakryť stopy.

Vedela o tom jeho matka

O celkom čine vedela, pravdepodobne, aj Ukrajincova mama. Tá ho podľa uznesenia mala presviedčať o tom, aby mlčal. Argumetovala aj tým, že obvinený Volodymyr je štátnym príslušníkom Ukrajiny.

Keď teda na internát prišli policajti, mladý muž im mal povedať, že Mariia mala slabé srdce. O pár dní sa však prišiel sám udať. Tvrdil, že od smrti svojho otca má psychické problémy a opakovane sa liečil na psychiatrii od roku 2018, kedy bol v Trenčíne. Neskôr, v roku 2020, bol hospitalizovaný v Dnepre, kvôli čomu mal aj rok prerušené štúdium na Slovensku.

Volodymyr povedal, že prestal brať aj lieky, aj napriek tomu, že ho lekárka upozornila, že opäť skončí v nemocnici. Vysadenie liekov ovplyvnilo aj jeho schopnosť kontrolovať sa. "To, čo sa stalo, aj to, ako to prebiehalo, to všetko mi diktovala moja hlava," povedal Volodymyr pred sudcom.