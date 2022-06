MIMIMORIADNE Búrky už úradujú: Najsilnejšie sú na severe Slovenska! Padali aj krúpy, pozor na Záhorí

BRATISLAVA - Predpovede meteorológov sa naplnili. Nad územím Česka aktuálne vznikajú prvé silné búrky, ktoré už smerujú ku nám. Priniesť by okrem intenzívnych lejakov mali aj krúpy, no existuje aj hrozba ďalších nebezpečných javov. Medzi nimi aj tornád. Kde by mali byť Slováci najostražitejší?

Aktualizované 18:50 Búrky už prinášajú značné škody, a to predovšetkým o zatápanie pivníc, ulíc a obcí na severnom Slovensku. Niektoré obce v okolí Čadce odrezal prívalový dážď od sveta. Škody tiež pácha silný nárazový vietor ale i krúpy. To sa momentálne deje na búrkovej línii. Búrky už dorazili aj do hlavného mesta, kde priniesli intenzívne zrážky.

Archívne VIDEO Do hlavného mesta dorazili očakávané búrky: Priniesli so sebou prívalový dážď!

Aktualizované 17:45 SHMÚ vydal pre viaceré okresy výstrahy druhého stupňa pred búrkami, a to pre väčšinu západného Slovenska.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SHMÚ

Aktulizované17:30 Na pozore by sa aktuálne mali mať najmä v okolí Čadce. Tam sa vyskytuje veľmi slná búrka, ktorá tvorí aj krúpy. Okrem toho zvýšiť pozornosť by mali aj obyvatelia Myjavy, ale aj Dubnice a okolia Nového Mesta nad Váhom. "Pásmo búrok už pomaly na severozápade zasahuje do našej oblasti, južnejšie búrky z tohto pásma prídu onedlho. Búrka sa stále vyskytuje severne od Žiliny, ale aj v okolí Terchovej a v okolí Strečna. Celé to všetko postupuje na juhovýchod.(okrem búrky na sever od Žiliny, ktorá je stacionárna zatiaľ)," napísali lovci búrok zo Severe weather Slovakia.

🕝17:25 ‼️Veľký pozor v okolí Čadce, kde je silná búrka (vyskytujú sa aj krúpy) a zvýšte pozornosť v okolí Myjavy a... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Thursday, June 16, 2022

V pondelok Slovensko a Česko prekvapili intenzívne búrky, ktoré sa prehnali našou krajinou, ako aj územím našich susedov. Veď len pár kilometrov od slovenských hraníc sa objavilo takmer po roku ďalšie tornádo, a to v Lanžhote, ktorý je vzdialený 3 kilometre od Slovenska.

Archívne VIDEO Nové video zo včerajšej búrky na juhu Moravy: S takmer stopercentnou istotou išlo o tornádo!

No a teraz sa ku nám opäť rútia silné búrky. Tie by mali nad naše územie prísť už o pár desiatok minút. "Prvé nebezpečné búrky už podľa predpokladov vznikajú nad oblasťou Rakúska a Česka. Dokonca už existuje aj niekoľko podozrení na supercely. Tieto búrky sa generujú už niekoľko hodín, no na obrátkach naberajú až v týchto chvíľach. Ako sa predpovedá, tieto búrky, ktoré sa tvoria vďaka čiare konvergencie a plytkej tlakovej níži nad našou oblasťou, dorazia popoludní a večer nad naše územie. Nad naším územím by sa už mala tvoriť búrková línia, ktorá vykáže neskôr pravdepodobne aj búrkový systém," napísal portál Meteo Slovensko na sociálnej sieti.

‼️🌪️ MIMORIADNE: Už vznikajú supercely, hrozia aj tornáda. Na Slovensko smerujú silné búrky, udrú už o niekoľko... Posted by Meteo Slovensko on Thursday, June 16, 2022

Ako dodali, pripraviť by sa mali najmä obyvatelia západného Slovenska. Práve západné Slovensko by malo zinkasovať tie najsilnejšie búrky. Týmto územím začnú postupovať už po 17. hodine, prípadne aj neskôr. Tvoriť sa bude búrková línia. "Vo večerných hodinách je zvýšené riziko ako supercelárnych búrok, tak aj tornád v oblasti Moravy a aj na menšej časti nášho územia. Šanca na vznik tornáda bude napriek priaznivým podmienkám ale veľmi nízka. Hlavnými ničivými silami búrok však budú krúpy či silný nárazový vietor. Ten by mohol v nárazoch na čele línie či búrok dosiahnuť aj 90 km/h. Búrky by tak mohli páchať väčšie škody," vysvetlili z portálu. Pred búrkami vydali meteorológovia z SHMÚ výstrahy prvého stupňa na väčšine Slovenska.