Slovensko pomáha Ukrajine ako sa len dá: SUMÁR všetkého, čo sme im poslali, preslávil nás hlavne systém S-300

BRATISLAVA/KYJEV - Veľký vojenský konflikt na Ukrajine je vec, ktorú na začiatku roka 2022 určite nepredpokladala väčšina z nás. Napriek tomu je tu a my sme sa pozreli, čím všetkým z hľadiska vojenskej pomoci Slovensko naším východným susedom prispelo alebo darovalo. Aj výsledky zahraničných prieskumov nás radia medzi špičku krajín EÚ, ktoré najviac Ukrajine pomohli. Nie je sa čomu diviť. Od februára sme zrejme pomohli najviac, ako sme mohli.

Odmínovací systém Božena 5 sme zaslali ešte pred plnou inváziou

Aby sme hlbšie pochopili, ako veľmi sa Slovensko angažovalo v pomoci Ukrajine, musíme sa dokonca vrátiť ešte pár dní pred osudný 24. február 2022. Už 16. februára sa totiž Slovensko odovzdalo vojensky na pomoc Ukrajine, keď Rusi okupovali ešte len východnú časť územia Ukrajiny. V tom čase mali ostatné vojská ešte stále na hraniciach s Ukrajinou. Už vtedy sme susedom posielali dôležité odmínovacie systémy Božena 5 a tiež potrebný zdravotnícky materiál.

Celá táto pomoc bola už vtedy v hodnote 1,7 milióna eur. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) už vtedy hovoril, že Slovensko bude pomáhať ukrajinským úradom so všetkými krokmi. "Hovorí sa o miliónoch kusov mín. Toto je to, čo Ukrajina potrebuje a čím by sme vedeli pomôcť," povedal vtedy Naď.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Dušan Hein

Pomoc pokračovala aj po vpáde ruských vojsk

Slovensko nepoľavilo v pomoci ani po začiatku invázie 24. februára, práve naopak. Hneď o 2 dni neskôr sa oznámila pomoc s vojenským materiálom v hodnote 2,6 milióna eur. Zo štátnych hmotných rezerv Slovensko zas pomohlo Ukrajine materiálom za 8,405 milióna eur. Na tomto sa vtedy uzniesla vláda.

Najznámejšia pomoc Slovenska Ukrajine - systém S-300

Počas marca sa Slovensko angažovalo v pomoci skôr zdravotníckej, no potom prišiel mesiac apríl a v ňom sa Slovensko zviditeľnilo po celom svete a rozprávalo sa o nás vo svetoznámych denníkoch a rozhlasových staniciach. Sám premiér Eduard Heger (OĽaNO) vtedy priamo z vlaku počas prvej cesty na Ukrajinu oznámil, že Slovensko darovalo Ukrajine protiraketový systém S-300. Presun tohto systému sa zo strategických dôvodov držal v tajnosti až do chvíle, kým nebol skutočne na ukrajinskom území.

Galéria fotiek (5) Systém S-300

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

"Ide o zodpovedné rozhodnutie, ktorým Slovenská republika ako krajina, ktorá podporuje mier, slobodu a ochranu ľudských práv, poskytuje pomoc vo forme čisto obranného systému Ukrajine a jej nevinným občanom, pričom veríme, že tento systém pomôže zachrániť čo najviac nevinných Ukrajincov pred ďalšou agresiou Putinovho režimu," povedal vtedy z vlaku Heger.

Keď sa rozprávame ešte o aprílovom období, vláda schválila aj koncom tohto mesiaca ďalšiu pomoc pre Ukrajinu. Išlo o návrh na darovanie ďalšieho vojenského materiálu v hodnote 2 052 221,51 eura.

Odpredané húfnice Zuzana 2

Do sekcie darovaných materiálov to už síce nemôžeme zaradiť, no aj začiatkom júna prišlo k istému druhu pomoci z vojenského hľadiska pre Ukrajinu. Húfnice Zuzana 2 boli odpredané v rámci dohodnutej zmluvy.

Ich predaj oznámil rovnako minister Naď, hoci o ich predaji sa v kuloároch hovorilo už nejaký čas. O predaji týchto húfnic dokonca informovala aj samotná prezidentka Zuzana Čaputová pri návšteve Kyjeva. Už 2.júna bol predaj uzatvorený.

Galéria fotiek (5) Húfnica Zuzana 2

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

"V rámci prvej objednávky osem kusov samohybných húfnic pomôže ukrajinským ozbrojeným silám v kľúčových momentoch, na ktorých sa ako spoločnosť musíme spolupodieľať," oznámil začiatkom júna Naď.

Na Ukrajinu sme poslali aj vrtuľníky

Ani s príchodom júna Slovensko nepoľavuje a Ukrajine darovalo štyri vrtuľníky Mi-17 a jeden vrtuľník Mi-2, ako aj muníciu do systému Grad. Pomoc schválila vláda. Po bezpečnom odovzdaní je už v užívaní ozbrojených síl Ukrajiny.

"Táto pomoc Ukrajine, rovnako ako všetky doterajšie dodávky, budú Slovensku preplatené z Európskeho mierového nástroja, ktorý je silným vyjadrením solidarity Európskej únie s Ukrajinou," upozornil minister. Ako pripomenul, uvedené vrtuľníky už boli z našich ozbrojených síl vyradené a nahradené modernými vrtuľníkmi UH-60M Black Hawk.

Galéria fotiek (5) Vrtuľník Mi-17

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Už počas apríla sme z hľadiska pomoci Ukrajine predbehli aj USA

Všetky tieto a ďalšie pričinenia spôsobili, že poradovník Kielského Inštitútu pre svetovú ekonomiku (IfW) nás dal do pozornosti, a to tak, že sme sa dostali z hľadiska pomoci k pomeru HDP v krajine aj pred USA na štvrté miesto najviac pomáhajúcich krajín. Pred nami boli Litva, Poľsko a líder Estónsko.